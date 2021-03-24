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https://ria.ru/20210324/vystavka-1602603136.html
Организаторы выставки "Мир тела" отреагировали на сообщение о проверке СК
Организаторы выставки "Мир тела" отреагировали на сообщение о проверке СК
Проведение анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) доктора Гюнтера фон Хагенса осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:35
2021-03-24T11:39
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Проведение анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) доктора Гюнтера фон Хагенса осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, заявили РИА Новости в пресс-службе выставки.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку в отношении организаторов выставки "Мир тела" на ВДНХ, экспозиция которой состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году."Организация и проведение выставки осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выставка работает в прежнем режиме", - сообщили РИА Новости организаторы.Подчеркивается, что основной целью проведения выставки является предоставление возможности посетителям изучить основы строения тела человека в научных и просветительских целях, а также получить научные знания об анатомических и физиологических особенностях устройства человеческого организма."В последнее время в интернет-пространстве в отношении выставки "Мир тела" (Body Worlds), к сожалению, получили распространение не соответствующие действительности сведения. При этом зачастую авторы подобного рода публикаций оперируют абсолютно недостоверными данными, упоминая события и обстоятельства, не имеющие отношение к проводимой выставке. В частности, в негативном свете упоминаются экспонаты, не являющиеся предметом этой выставки, приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия. Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке", - отметили организаторы.Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки "Мир тела" на ВДНХ. Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.Первая выставка Хагенса прошла в Токио в 1995 году, за 26 лет существования экспозицию посетили около 51 миллиона человек в 35 странах мира. В ряде стран в отношении Хагенса и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело после того, как ученый провел публичное вскрытие в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России в 2002 году Хагенс проходил свидетелем по делу о поставке в его институт 56 тел и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.Выставка проходит с 12 марта 2021 по январь 2022 года.
https://ria.ru/20210302/gmii-1599496570.html
https://ria.ru/20210313/vystavka-1601071544.html
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новости культуры, выставки, вднх, общество

Организаторы выставки "Мир тела" отреагировали на сообщение о проверке СК

11:35 24.03.2021 (обновлено: 11:39 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспонат на выставке "Body Worlds. Мир тела" в Москве
Экспонат на выставке Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Проведение анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) доктора Гюнтера фон Хагенса осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, заявили РИА Новости в пресс-службе выставки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку в отношении организаторов выставки "Мир тела" на ВДНХ, экспозиция которой состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.
"Организация и проведение выставки осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выставка работает в прежнем режиме", - сообщили РИА Новости организаторы.
Подчеркивается, что основной целью проведения выставки является предоставление возможности посетителям изучить основы строения тела человека в научных и просветительских целях, а также получить научные знания об анатомических и физиологических особенностях устройства человеческого организма.
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"В последнее время в интернет-пространстве в отношении выставки "Мир тела" (Body Worlds), к сожалению, получили распространение не соответствующие действительности сведения. При этом зачастую авторы подобного рода публикаций оперируют абсолютно недостоверными данными, упоминая события и обстоятельства, не имеющие отношение к проводимой выставке. В частности, в негативном свете упоминаются экспонаты, не являющиеся предметом этой выставки, приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия. Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке", - отметили организаторы.
Ранее общественное православное движение "Сорок сороков" направило в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки "Мир тела" на ВДНХ. Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выставке необходимо дать квалифицированную правовую оценку.
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Первая выставка Хагенса прошла в Токио в 1995 году, за 26 лет существования экспозицию посетили около 51 миллиона человек в 35 странах мира. В ряде стран в отношении Хагенса и его Института пластинации были возбуждены уголовные дела. Так, прокуратура Лондона возбудила дело после того, как ученый провел публичное вскрытие в лондонской художественной галерее "Атлантис". В России в 2002 году Хагенс проходил свидетелем по делу о поставке в его институт 56 тел и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска.
Выставка проходит с 12 марта 2021 по январь 2022 года.
 
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