https://ria.ru/20210324/vyigrysh-1602573005.html

Россиянин уже три месяца не забирает выигрыш в 335 миллионов рублей

Россиянин уже три месяца не забирает выигрыш в 335 миллионов рублей

Житель Твери еще в декабре прошлого года выиграл более 330 миллионов рублей, но пока так за ними и не обратился, рассказали РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T07:06

2021-03-24T07:06

2021-03-24T11:29

столото

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Житель Твери еще в декабре прошлого года выиграл более 330 миллионов рублей, но пока так за ними и не обратился, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".Известно лишь, что он приобрел билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, 20."Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года согласно статистике "Столото", — уточнила компания.Участники лотерей, организатором которых выступает Министерство спорта, вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража. Если по какой-то причине победитель не смог предъявить билет для выплаты выигрыша в указанный срок, ему дается еще три года. По истечении этого срока невостребованный выигрыш в полном объеме направят в бюджет государства."Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится", — добавил директор по продажам компании Роман Роменский.Он отметил, что 335 миллионов рублей — крупнейший выигрыш в "Спортлото "4 из 20" с момента переименования гослотереи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/vyigrysh-1601615886.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/lotereya-1601762636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столото, почта россии, тверская область, тверь, общество