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Россиянин уже три месяца не забирает выигрыш в 335 миллионов рублей
Россиянин уже три месяца не забирает выигрыш в 335 миллионов рублей
Житель Твери еще в декабре прошлого года выиграл более 330 миллионов рублей, но пока так за ними и не обратился, рассказали РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T07:06
2021-03-24T11:29
столото
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тверская область
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общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Житель Твери еще в декабре прошлого года выиграл более 330 миллионов рублей, но пока так за ними и не обратился, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".Известно лишь, что он приобрел билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, 20."Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года согласно статистике "Столото", — уточнила компания.Участники лотерей, организатором которых выступает Министерство спорта, вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража. Если по какой-то причине победитель не смог предъявить билет для выплаты выигрыша в указанный срок, ему дается еще три года. По истечении этого срока невостребованный выигрыш в полном объеме направят в бюджет государства."Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится", — добавил директор по продажам компании Роман Роменский.Он отметил, что 335 миллионов рублей — крупнейший выигрыш в "Спортлото "4 из 20" с момента переименования гослотереи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/vyigrysh-1601615886.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/lotereya-1601762636.html
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столото, почта россии, тверская область, тверь, общество

Россиянин уже три месяца не забирает выигрыш в 335 миллионов рублей

07:06 24.03.2021 (обновлено: 11:29 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Житель Твери еще в декабре прошлого года выиграл более 330 миллионов рублей, но пока так за ними и не обратился, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
Известно лишь, что он приобрел билет за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери на улице Фрунзе, 20.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 12:05
Победили приставы? Выигрыш на телешоу достался неожиданному участнику
"Этот выигрыш стал не только рекордным для Тверской области, но и вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года согласно статистике "Столото", — уточнила компания.
Участники лотерей, организатором которых выступает Министерство спорта, вправе обратиться за выигрышем в течение 195 дней с даты публикации результатов соответствующего тиража. Если по какой-то причине победитель не смог предъявить билет для выплаты выигрыша в указанный срок, ему дается еще три года. По истечении этого срока невостребованный выигрыш в полном объеме направят в бюджет государства.
"Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. Тем не менее прошло уже три месяца с момента проведения розыгрыша. Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится", — добавил директор по продажам компании Роман Роменский.
Он отметил, что 335 миллионов рублей — крупнейший выигрыш в "Спортлото "4 из 20" с момента переименования гослотереи.
Лотерея - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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СтолотоПочта РоссииТверская областьТверьОбщество
 
 
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