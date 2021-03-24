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Путин подписал закон о снятии возрастных ограничений для ряда госслужащих
Путин подписал закон о снятии возрастных ограничений для ряда госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о снятии ограничений для назначенных президентом госслужащих, соответствующий документ опубликован на РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:30
2021-03-24T16:30
2021-03-24T16:30
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о снятии ограничений для назначенных президентом госслужащих, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы продлен до 70 лет. Ранее возраст был 65 лет.Предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, названное возрастное ограничение не распространяется.
https://ria.ru/20210324/putin-1602617611.html
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владимир путин, политика
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о снятии ограничений для назначенных президентом госслужащих, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Согласно документу, гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы продлен до 70 лет. Ранее возраст был 65 лет.
Предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, названное возрастное ограничение не распространяется.