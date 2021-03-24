https://ria.ru/20210324/vesna-1602579825.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Метеорологическая весна придет в Москву 25 марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:08
2021-03-24T09:08
2021-03-24T11:04
евгений тишковец
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву 25 марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, с четверга в столице установится теплая солнечная погода.Тишковец предупредил, что ночью температура будет находиться в "минусовой" зоне, а к выходным поднимется к отметке в ноль градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средние температуры на территории России с апреля по сентябрь превысят норму. Холодных месяцев он не ожидает.
https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html
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евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество