Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/vesna-1602579825.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Метеорологическая весна придет в Москву 25 марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:08
2021-03-24T11:04
евгений тишковец
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602596051_0:296:2871:1911_1920x0_80_0_0_7a40c80231a36e662cbf18f0c5bb8d58.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву 25 марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, с четверга в столице установится теплая солнечная погода.Тишковец предупредил, что ночью температура будет находиться в "минусовой" зоне, а к выходным поднимется к отметке в ноль градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средние температуры на территории России с апреля по сентябрь превысят норму. Холодных месяцев он не ожидает.
https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602596051_130:0:2678:1911_1920x0_80_0_0_cba47dacdaf1c5ae6041431706d499df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

09:08 24.03.2021 (обновлено: 11:04 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в парке "Музеон" в Москве
Горожане отдыхают в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву 25 марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, с четверга в столице установится теплая солнечная погода.
"Инициативу захватит антициклон, небо очистится, обойдется без осадков. Станет много солнца", — сказал синоптик в эфире НСН.
Тишковец предупредил, что ночью температура будет находиться в "минусовой" зоне, а к выходным поднимется к отметке в ноль градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средние температуры на территории России с апреля по сентябрь превысят норму. Холодных месяцев он не ожидает.
Пожилой мужчина на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 16:02
Названы три российских города с лучшими условиями для прогноза погоды
 
Евгений ТишковецРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Госдума приняла закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев
13:10Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
Лента новостейМолния