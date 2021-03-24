https://ria.ru/20210324/vesna-1602579825.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Метеорологическая весна придет в Москву 25 марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:08

2021-03-24T09:08

2021-03-24T11:04

евгений тишковец

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Москву 25 марта, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, с четверга в столице установится теплая солнечная погода.Тишковец предупредил, что ночью температура будет находиться в "минусовой" зоне, а к выходным поднимется к отметке в ноль градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средние температуры на территории России с апреля по сентябрь превысят норму. Холодных месяцев он не ожидает.

https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество