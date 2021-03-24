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В России выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса

В России выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса, сообщает... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T07:36

2021-03-24T07:36

2021-03-24T08:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Полученный образец направили в Государственную коллекцию вирусов. Исследования продолжаются."В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами", — подчеркивается в релизе.Об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса Роспотребнадзор сообщил 16 марта. По информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают его устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, уже переболевшие коронавирусной инфекцией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/shtamm-1601803332.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество