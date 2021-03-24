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В России выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса
В России выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса, сообщает... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T07:36
2021-03-24T08:43
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Полученный образец направили в Государственную коллекцию вирусов. Исследования продолжаются."В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами", — подчеркивается в релизе.Об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса Роспотребнадзор сообщил 16 марта. По информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают его устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса

07:36 24.03.2021 (обновлено: 08:43 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Полногеномное секвенирование показало, помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делеций в генах ORF1ab и S", — говорится в сообщении.

Полученный образец направили в Государственную коллекцию вирусов. Исследования продолжаются.
"В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами", — подчеркивается в релизе.
Об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса Роспотребнадзор сообщил 16 марта. По информации Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают его устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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