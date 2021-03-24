https://ria.ru/20210324/vaktsiny-1602694529.html

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:19

2021-03-24T18:19

2021-03-24T19:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

южно-китайское море

здоровье - общество

брюссель

нато

дмитрий песков

москва

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса."Россия использует дезинформацию для подрыва уверенности в выборах и безопасности эффективных вакцин. Эти агрессивные действия угрожают не только отдельным странам, но и нашим общим ценностям", - сказал госсекретарь США, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее опровергал информацию о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.

https://ria.ru/20210324/sputnik-1602650660.html

южно-китайское море

брюссель

москва

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, южно-китайское море, здоровье - общество, брюссель, нато, дмитрий песков, москва, в мире, россия, энтони блинкен, сша