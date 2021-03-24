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Распространение коронавируса
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США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:19
2021-03-24T19:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
южно-китайское море
здоровье - общество
брюссель
нато
дмитрий песков
москва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса."Россия использует дезинформацию для подрыва уверенности в выборах и безопасности эффективных вакцин. Эти агрессивные действия угрожают не только отдельным странам, но и нашим общим ценностям", - сказал госсекретарь США, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее опровергал информацию о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.
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коронавирус covid-19, южно-китайское море, здоровье - общество, брюссель, нато, дмитрий песков, москва, в мире, россия, энтони блинкен, сша

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

18:19 24.03.2021 (обновлено: 19:21 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса.
"Россия использует дезинформацию для подрыва уверенности в выборах и безопасности эффективных вакцин. Эти агрессивные действия угрожают не только отдельным странам, но и нашим общим ценностям", - сказал госсекретарь США, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее опровергал информацию о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.
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