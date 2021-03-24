https://ria.ru/20210324/vaktsiny-1602694529.html
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:19
2021-03-24T18:19
2021-03-24T19:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
южно-китайское море
здоровье - общество
брюссель
нато
дмитрий песков
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса."Россия использует дезинформацию для подрыва уверенности в выборах и безопасности эффективных вакцин. Эти агрессивные действия угрожают не только отдельным странам, но и нашим общим ценностям", - сказал госсекретарь США, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее опровергал информацию о якобы причастности России к "кампании по дезинформации" о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.
https://ria.ru/20210324/sputnik-1602650660.html
южно-китайское море
брюссель
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, южно-китайское море, здоровье - общество, брюссель, нато, дмитрий песков, москва, в мире, россия, энтони блинкен, сша