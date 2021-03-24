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Экс-премьер Украины Азаров ответил на обвинения в госизмене
Экс-премьер Украины Азаров ответил на обвинения в госизмене
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская сторона не вручила ему подозрение в государственной измене и он о нем узнал из СМИ. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T21:17
2021-03-24T21:17
россия
алексей данилов
верховная рада украины
николай азаров (политик)
москва
харьков
в мире
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская сторона не вручила ему подозрение в государственной измене и он о нем узнал из СМИ.Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что сообщило Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений". В частности, ведомство установило, что содержание и условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания."Я не видел этого подозрения, ничего. Хотя в средствах массовой информации говорится, что они вручали. Поэтому я могу судить только о том, что напечатано в средствах массовой информации", - заявил Азаров в среду в эфире телеканала "Наш".Он также заявил, что не будет давать показания по этому делу."Да ни на какой я допрос, никуда я не пойду. Кому я должен, интересно, давать какие-то показания (...) Кто заведомо фальсифицирует обвинения в государственной измене? Кому мне давать показания? Там есть адвокаты, будут заниматься адвокаты. Я совершенно не собираюсь унижаться до такого… Эти санкции абсолютно безосновательны, они антиконституционны и антизаконны", - заявил Азаров.Он также опроверг утверждения о том, что Медведев навязывал ему "Харьковские соглашения" в 2010 году."Ну, это полная ложь. Потому что эта власть превзошла (экс-президента Петра – ред.) Порошенко в степени своей брехливости, в степени сообщения обществу абсолютно недостоверной информации. Никто никому ничего не навязывал… Ни Медведев мне ничего не навязывал, ни я ему ничего не навязывал", - сказал экс-премьер Украины.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений" и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1601032210.html
https://ria.ru/20210314/ukraintsy-1601129461.html
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россия, алексей данилов, верховная рада украины, николай азаров (политик), москва, харьков, в мире

Экс-премьер Украины Азаров ответил на обвинения в госизмене

21:17 24.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская сторона не вручила ему подозрение в государственной измене и он о нем узнал из СМИ.
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что сообщило Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений". В частности, ведомство установило, что содержание и условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания.
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"Я не видел этого подозрения, ничего. Хотя в средствах массовой информации говорится, что они вручали. Поэтому я могу судить только о том, что напечатано в средствах массовой информации", - заявил Азаров в среду в эфире телеканала "Наш".
Он также заявил, что не будет давать показания по этому делу.
"Да ни на какой я допрос, никуда я не пойду. Кому я должен, интересно, давать какие-то показания (...) Кто заведомо фальсифицирует обвинения в государственной измене? Кому мне давать показания? Там есть адвокаты, будут заниматься адвокаты. Я совершенно не собираюсь унижаться до такого… Эти санкции абсолютно безосновательны, они антиконституционны и антизаконны", - заявил Азаров.
Он также опроверг утверждения о том, что Медведев навязывал ему "Харьковские соглашения" в 2010 году.
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"Ну, это полная ложь. Потому что эта власть превзошла (экс-президента Петра – ред.) Порошенко в степени своей брехливости, в степени сообщения обществу абсолютно недостоверной информации. Никто никому ничего не навязывал… Ни Медведев мне ничего не навязывал, ни я ему ничего не навязывал", - сказал экс-премьер Украины.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений" и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
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