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На Украине заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"
На Украине заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"
На Украине заблокировали российской новостной агрегатор "СМИ2", сообщила РИА Новости директор объединенного партнерского отдела "СМИ2" и "МирТесен" Ольга... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:09
2021-03-24T14:54
кирилл вышинский
москва медиа
общественное телевидение россии
национальная медиа группа
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Украине заблокировали российской новостной агрегатор "СМИ2", сообщила РИА Новости директор объединенного партнерского отдела "СМИ2" и "МирТесен" Ольга Арцева.По ее словам, ответные ограничения коснутся всех новостей, появляющихся и в российском, и в украинском инфополе, и будут действовать вплоть до снятия блокировки.Арцева добавила, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором."Мы зашли на сайт Рады и увидели сообщение о том, что Зеленский подписал такой указ. Насколько я знаю, это часто происходит. &lt;...&gt; Вот и до нас докатилась такая волна, скажем так", — добавила собеседница агентства.Руководство "СМИ2" считает действия украинских властей нарушением свободы слова, подчеркнула она."Мы независимая организация. И блокировать нас на Украине — очень странное решение. Мы частная компания", — указала Арцева.Как сообщается на сайте "СМИ2", сервис включает в себя новостной агрегатор и партнерскую сеть с более чем 2,5 тысячи участников, среди которых ресурсы федерального уровня, отраслевые сайты и региональные издания. "СМИ2" в режиме реального времени выстраивает новости в формате рейтинга в зависимости от популярности у аудитории.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против некоторых физлиц и компаний, в том числе российских. Ограничения, в частности, коснулись МИА "Россия сегодня" (активы и сайты агентства на Украине блокируются), "СМИ2", портала РИА Новости Украина. Также Киев заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. Кроме того, в санкционный список вошли ВГТРК, РЕН ТВ, "ТВ Центр", НТВ-Плюс, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", "РК Медиа", "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше радио".
https://ria.ru/20210225/blokirovka-1598926180.html
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кирилл вышинский, москва медиа, общественное телевидение россии, национальная медиа группа , киев, украина, в мире

На Украине заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"

14:09 24.03.2021 (обновлено: 14:54 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Украине заблокировали российской новостной агрегатор "СМИ2", сообщила РИА Новости директор объединенного партнерского отдела "СМИ2" и "МирТесен" Ольга Арцева.

"Мы только сегодня утром поняли, что нас блокируют на Украине. И приняли решение у себя внутри, что будем в ответ, соответственно, блокировать все сообщения в нашем новостном агрегаторе про Украину, про (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Мы, скажем так, обиделись", — рассказала Арцева.

По ее словам, ответные ограничения коснутся всех новостей, появляющихся и в российском, и в украинском инфополе, и будут действовать вплоть до снятия блокировки.
Арцева добавила, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
"Мы зашли на сайт Рады и увидели сообщение о том, что Зеленский подписал такой указ. Насколько я знаю, это часто происходит. <...> Вот и до нас докатилась такая волна, скажем так", — добавила собеседница агентства.
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Руководство "СМИ2" считает действия украинских властей нарушением свободы слова, подчеркнула она.
"Мы независимая организация. И блокировать нас на Украине — очень странное решение. Мы частная компания", — указала Арцева.
Как сообщается на сайте "СМИ2", сервис включает в себя новостной агрегатор и партнерскую сеть с более чем 2,5 тысячи участников, среди которых ресурсы федерального уровня, отраслевые сайты и региональные издания. "СМИ2" в режиме реального времени выстраивает новости в формате рейтинга в зависимости от популярности у аудитории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против некоторых физлиц и компаний, в том числе российских. Ограничения, в частности, коснулись МИА "Россия сегодня" (активы и сайты агентства на Украине блокируются), "СМИ2", портала РИА Новости Украина. Также Киев заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. Кроме того, в санкционный список вошли ВГТРК, РЕН ТВ, "ТВ Центр", НТВ-Плюс, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", "РК Медиа", "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше радио".
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