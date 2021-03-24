https://ria.ru/20210324/ukraina-1602637266.html

На Украине заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"

На Украине заблокировали российский новостной агрегатор "СМИ2"

На Украине заблокировали российской новостной агрегатор "СМИ2", сообщила РИА Новости директор объединенного партнерского отдела "СМИ2" и "МирТесен" Ольга... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:09

2021-03-24T14:09

2021-03-24T14:54

кирилл вышинский

москва медиа

общественное телевидение россии

национальная медиа группа

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украина

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На Украине заблокировали российской новостной агрегатор "СМИ2", сообщила РИА Новости директор объединенного партнерского отдела "СМИ2" и "МирТесен" Ольга Арцева.По ее словам, ответные ограничения коснутся всех новостей, появляющихся и в российском, и в украинском инфополе, и будут действовать вплоть до снятия блокировки.Арцева добавила, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором."Мы зашли на сайт Рады и увидели сообщение о том, что Зеленский подписал такой указ. Насколько я знаю, это часто происходит. <...> Вот и до нас докатилась такая волна, скажем так", — добавила собеседница агентства.Руководство "СМИ2" считает действия украинских властей нарушением свободы слова, подчеркнула она."Мы независимая организация. И блокировать нас на Украине — очень странное решение. Мы частная компания", — указала Арцева.Как сообщается на сайте "СМИ2", сервис включает в себя новостной агрегатор и партнерскую сеть с более чем 2,5 тысячи участников, среди которых ресурсы федерального уровня, отраслевые сайты и региональные издания. "СМИ2" в режиме реального времени выстраивает новости в формате рейтинга в зависимости от популярности у аудитории.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против некоторых физлиц и компаний, в том числе российских. Ограничения, в частности, коснулись МИА "Россия сегодня" (активы и сайты агентства на Украине блокируются), "СМИ2", портала РИА Новости Украина. Также Киев заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. Кроме того, в санкционный список вошли ВГТРК, РЕН ТВ, "ТВ Центр", НТВ-Плюс, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", "РК Медиа", "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше радио".

https://ria.ru/20210225/blokirovka-1598926180.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595980071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл вышинский, москва медиа, общественное телевидение россии, национальная медиа группа , киев, украина, в мире