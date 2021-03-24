Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об исходящих от России и Китая военных угрозах, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Министры иностранных дел стран НАТО 23 и 24 марта в Брюсселе на первой после начала пандемии очной встрече обсуждают подготовку к саммиту альянса, отношения с РФ и КНР, современные угрозы, новую стратегическую концепцию и укрепление трансатлантических отношений.
Блинкен предложил свою категоризацию стоящих перед США и союзниками угроз. Первой он назвал военную.
"Мы видим это (растущую угрозу) в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок, который обеспечивает нашу общую безопасность", - сказал госсекретарь США.
Как пример он обвинил Москву в "агрессии на востоке Украины, наращивании военных сил, масштабных учениях и создании угроз в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье", а также отметил "растущую модернизацию ядерных возможностей и использование химического оружия против своих критиков на территории НАТО". Все эти обвинения Россия отвергает.
По оценке госсекретаря, также "военные амбиции Пекина растут год от года". Он отметил, что Вашингтон видит это в "угрозах" Китая для свободы судоходства, милитаризации Южно-Китайского моря, а также "атаках на страны в Индо-Тихоокеанском регионе".
Угрозы второго порядка, согласно классификации Блинкена, невоенные и сводятся, по его словам, к "экономическим и технологическим тактикам, которые несут угрозу нашей безопасности". "Это включает в себя кампании по дезинформации и коррупцию, которые питают недоверие к нашей демократии", - сказал госсекретарь.
К числу третьих угроз он отнес "глобальные кризисы" вроде коронавируса и климатических изменений, а также терроризм.