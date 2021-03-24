https://ria.ru/20210324/ugrozy-1602707193.html

Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая

Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об исходящих от России и Китая военных угрозах, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:23

2021-03-24T19:23

2021-03-24T19:23

россия

энтони блинкен

южно-китайское море

нато

москва

китай

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об исходящих от России и Китая военных угрозах, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Министры иностранных дел стран НАТО 23 и 24 марта в Брюсселе на первой после начала пандемии очной встрече обсуждают подготовку к саммиту альянса, отношения с РФ и КНР, современные угрозы, новую стратегическую концепцию и укрепление трансатлантических отношений.Блинкен предложил свою категоризацию стоящих перед США и союзниками угроз. Первой он назвал военную."Мы видим это (растущую угрозу) в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок, который обеспечивает нашу общую безопасность", - сказал госсекретарь США.Как пример он обвинил Москву в "агрессии на востоке Украины, наращивании военных сил, масштабных учениях и создании угроз в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье", а также отметил "растущую модернизацию ядерных возможностей и использование химического оружия против своих критиков на территории НАТО". Все эти обвинения Россия отвергает.По оценке госсекретаря, также "военные амбиции Пекина растут год от года". Он отметил, что Вашингтон видит это в "угрозах" Китая для свободы судоходства, милитаризации Южно-Китайского моря, а также "атаках на страны в Индо-Тихоокеанском регионе".Угрозы второго порядка, согласно классификации Блинкена, невоенные и сводятся, по его словам, к "экономическим и технологическим тактикам, которые несут угрозу нашей безопасности". "Это включает в себя кампании по дезинформации и коррупцию, которые питают недоверие к нашей демократии", - сказал госсекретарь.К числу третьих угроз он отнес "глобальные кризисы" вроде коронавируса и климатических изменений, а также терроризм.

https://ria.ru/20210320/kitay-1602087868.html

https://ria.ru/20210324/vaktsiny-1602694529.html

россия

южно-китайское море

москва

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, южно-китайское море, нато, москва, китай, сша, в мире