https://ria.ru/20210324/ugroza-1602688594.html

"Зачем мы нужны России?" Британцы высмеяли заявление главы МИД

"Зачем мы нужны России?" Британцы высмеяли заявление главы МИД

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли заявление главы МИД страны об "агрессивной" России. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:57

2021-03-24T17:57

2021-03-24T18:51

россия

доминик рааб

нато

великобритания

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли заявление главы МИД страны об "агрессивной" России.Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал страны НАТО противостоять "растущей военной угрозе" со стороны Москвы, говорится в материале. По его словам, государства альянса должны сделать так, чтобы Россия "ощутила последствия" своих "враждебных" действий.Читатели таблоида усомнились в том, что у России есть агрессивные планы в отношении Великобритании. При этом некоторые из них обвинили Рааба в желании втянуть страну в бессмысленную войну."Похоже, Раабу очень хочется втянуть Британию в войну, в которой она не сможет победить", — считает QueeQueg."У русских в одной дивизии солдат больше, чем у нас в целой армии", — уверен John."Хватить ныть, Британия не имеет никакого значения, никто ее не слушает", — посетовал Tattva."И он говорит это на следующий день после того, как правительство объявило о сокращении расходов на наши Вооруженные силы", — сыронизировал Sulzerbrush."Нам надо выйти из НАТО, и пусть Европа сама решает свои проблемы. Коронавирусный кризис доказал, что она нам не друг, а враг. Европа полна решимости наказать Британию за Brexit", — написал пользователь с ником wdc2301.В опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах. МИД России призвал НАТО заниматься собственными проблемами, которые требуют безотлагательного вмешательства.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, доминик рааб, нато, великобритания