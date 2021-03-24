Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/ucheniya-1602605866.html
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Киев провел военные учения на границе с Крымом, сообщила пресс-служба ВС Украины. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:47
2021-03-24T13:05
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624869_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ddca7eec75158eb350d4946a52eaac8a.jpg
КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Киев провел военные учения на границе с Крымом, сообщила пресс-служба ВС Украины.По словам командующего объединенными силами украинской армии Сергея Наева, артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений."С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", — отметил он.Ранее Наев сообщал, что украинские десантники проведут в марте учения у границы с Крымом для совершенствования умений своевременно реагировать на военную опасность с воздуха и моря.Киев регулярно устраивает маневры у границ с Россией. Крым Украина называет временно оккупированной территорией и периодически озвучивает планы по его "возвращению". Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское".
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/zelenskiy-1601553012.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624869_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e1ec1fb4b11f4aee2ea87b9e9c6999e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы украины, украина, в мире

Украинские военные провели учения у границы с Крымом

11:47 24.03.2021 (обновлено: 13:05 24.03.2021)
 
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : ВСУ
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Киев провел военные учения на границе с Крымом, сообщила пресс-служба ВС Украины.
"Расчеты противовоздушной обороны <...> пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником", — сказано в релизе.
По словам командующего объединенными силами украинской армии Сергея Наева, артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.
"С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", — отметил он.
Ранее Наев сообщал, что украинские десантники проведут в марте учения у границы с Крымом для совершенствования умений своевременно реагировать на военную опасность с воздуха и моря.
Киев регулярно устраивает маневры у границ с Россией. Крым Украина называет временно оккупированной территорией и периодически озвучивает планы по его "возвращению". Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское".
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:37Сказано в эфире
Политолог объяснил, зачем Зеленскому понадобилась "Крымская платформа"
 
Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Госдума приняла закон о госзащите борцов с террором и росгвардейцев
13:10Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
Лента новостейМолния