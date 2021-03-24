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Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Киев провел военные учения на границе с Крымом, сообщила пресс-служба ВС Украины. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:47

2021-03-24T11:47

2021-03-24T13:05

вооруженные силы украины

украина

в мире

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Киев провел военные учения на границе с Крымом, сообщила пресс-служба ВС Украины.По словам командующего объединенными силами украинской армии Сергея Наева, артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений."С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", — отметил он.Ранее Наев сообщал, что украинские десантники проведут в марте учения у границы с Крымом для совершенствования умений своевременно реагировать на военную опасность с воздуха и моря.Киев регулярно устраивает маневры у границ с Россией. Крым Украина называет временно оккупированной территорией и периодически озвучивает планы по его "возвращению". Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское".

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/zelenskiy-1601553012.html

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вооруженные силы украины, украина, в мире