https://ria.ru/20210324/ubiystvo-1602540343.html

"Эта тварь сдохла, кушать хочешь?" Мать с отчимом забили дошкольника

"Эта тварь сдохла, кушать хочешь?" Мать с отчимом забили дошкольника

В дачном поселке Кудряшовский, что всего в девяти километрах от Новосибирска, местные жители уже не первый день обсуждают подробности страшного убийства. Отчим... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:04

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирский район

новосибирская область

дети

убийство

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Мария Семенова. В дачном поселке Кудряшовский, что всего в девяти километрах от Новосибирска, местные жители уже не первый день обсуждают подробности страшного убийства. Отчим решил "заняться воспитанием" и насмерть забил шестилетнего пасынка резиновым шлангом и кулаками. Мальчика нашли на кухне, у головы растеклась лужа крови. Соседи уверены: трагедии можно было избежать, если бы органы опеки вовремя приняли меры, ведь тревожные сигналы поступали давно. Иван да НатальяПогибший Вася (имя изменено) был старшим ребенком жительницы поселка Натальи, кроме него, у нее еще двое детей. Биологический отец Васи, по словам соседей, сейчас в заключении. Иван, отчим мальчика, давно не на хорошем счету. Местные говорят, что его привлекали к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и хранение наркотиков. "Один раз у парня из нашей компании на берегу реки телефон подрезал. Но он с семьей был, мы его не стали трогать. У Ивана раздолбайский образ жизни: не работает, выпивает, наркоманит", — рассказывает Тимур Аминов из Кудряшовского. Он был понятым при осмотре места гибели Васи. "Иван из неблагополучной семьи. Отчим убил его сестру, изнасиловал и кинул труп в реку. Это было много лет назад, девочку тогда искал весь поселок. Мать ездила на свидания к убийце дочери, а потом продолжила с ним жить", — добавляет Анастасия, тоже местная.ПадениеВ Кудряшовском говорят: Васю почти не видели на детской площадке, он не ходил в садик, его часто били. Органы опеки об этом знали. Так, по сообщению СК по Новосибирской области, в августе 2020-го Наталью поставили на профилактический учет в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Управлению опеки и попечительства поручили организовать работу с семьей. Все это после того, как Вася оказался в больнице. Получить комментарий органов соцзащиты Новосибирского района не удалось: их телефоны не отвечают. "Раздет, вместо трусов — бинты"Поздним вечером 19 марта на Октябрьскую улицу вызвали полицию, которая и обнаружила труп ребенка. Понятые замечают, что за помощью обратилась мать Васи. И цитируют беседу Натальи с правоохранительными органами: "Она говорила, что уезжала, а когда вернулась, увидела труп. Потянулась за телефоном, чтобы вызвать полицию, ее сожитель попытался отобрать мобильный, предложил: "Давай просто упакуем тело в мешок и в речку скинем". "Саша, друг этой семьи, рассказал, что пришел к ним в десять вечера, Иван тогда был один. Вел себя как ни в чем не бывало. Заявил Саше: "Наконец эта тварь сдохла. Ну что, кушать хочешь?" Потом вернулась сожительница, сделала вид, что не в курсе", — продолжает Анастасия. Когда в квартиру попали понятые, Ивана там уже не было: видимо, увезли в полицию. А младших детей увели к бабушке. "Соседи говорят, что в тот день не слышали криков. Но там нашли скотч, вероятно, ему заклеивали рот", — предполагает женщина. Тело Васи лежало на кухне. "Маленький, избитый, со следами от шланга. Какие-то места чисто синие — больше всего его били в живот", — вспоминает понятой Тимур Аминов. Около головы — лужа крови и рвоты. "Ребенок раздет, вместо трусов — бинты. Кто-то из полицейских спросил, почему так, мать сказала, что у Васи болячка была. Эти бинты как вещдок забрали, а еще шланг, которым били ребенка, соскобы со стен, отпечатки пальцев с бутылок — там алкоголь стоял на столе. Мы были в шоке", — добавляет еще один понятой, Илья. Крокодилья слезаНаталья заверяла следствие, что уезжала в город, чтобы купить телефон, но местные несколько раз в течение дня видели ее в поселке вместе с двумя младшими детьми. "Заметала следы, чтобы все думали, будто она ничего не знает", — считает Анастасия. "Нас удивило, что мать держится так, словно ничего не произошло", — дополняет картину Тимур. Его слова подтверждает Илья: "У нее ни слезинки не было. Мы спросили из интереса у полицейских, плакала ли она. Говорят, в самом начале еле-еле выдавила крокодилью слезу. Не была сильно пьяной. Отвечала на вопросы максимально спокойно, иногда даже улыбалась".Впрочем, "крокодильи слезы" никого не убедили: Наталье, как и Ивану, предъявили обвинение по статье "Убийство малолетнего, совершенное группой лиц". Оба сейчас под стражей. Также возбуждено уголовное дело о халатности — следователям предстоит выяснить, почему чиновники несколько лет не обращали внимания на проблемную семью.

https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579472412.html

https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

https://ria.ru/20200805/1575366128.html

новосибирский район

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирский район, новосибирская область, дети, убийство, общество, происшествия