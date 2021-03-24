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"Эта тварь сдохла, кушать хочешь?" Мать с отчимом забили дошкольника
"Эта тварь сдохла, кушать хочешь?" Мать с отчимом забили дошкольника
В дачном поселке Кудряшовский, что всего в девяти километрах от Новосибирска, местные жители уже не первый день обсуждают подробности страшного убийства. Отчим... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:00
2021-03-24T08:04
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирский район
новосибирская область
дети
убийство
общество
происшествия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Мария Семенова. В дачном поселке Кудряшовский, что всего в девяти километрах от Новосибирска, местные жители уже не первый день обсуждают подробности страшного убийства. Отчим решил "заняться воспитанием" и насмерть забил шестилетнего пасынка резиновым шлангом и кулаками. Мальчика нашли на кухне, у головы растеклась лужа крови. Соседи уверены: трагедии можно было избежать, если бы органы опеки вовремя приняли меры, ведь тревожные сигналы поступали давно. Иван да НатальяПогибший Вася (имя изменено) был старшим ребенком жительницы поселка Натальи, кроме него, у нее еще двое детей. Биологический отец Васи, по словам соседей, сейчас в заключении. Иван, отчим мальчика, давно не на хорошем счету. Местные говорят, что его привлекали к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и хранение наркотиков. "Один раз у парня из нашей компании на берегу реки телефон подрезал. Но он с семьей был, мы его не стали трогать. У Ивана раздолбайский образ жизни: не работает, выпивает, наркоманит", — рассказывает Тимур Аминов из Кудряшовского. Он был понятым при осмотре места гибели Васи. "Иван из неблагополучной семьи. Отчим убил его сестру, изнасиловал и кинул труп в реку. Это было много лет назад, девочку тогда искал весь поселок. Мать ездила на свидания к убийце дочери, а потом продолжила с ним жить", — добавляет Анастасия, тоже местная.ПадениеВ Кудряшовском говорят: Васю почти не видели на детской площадке, он не ходил в садик, его часто били. Органы опеки об этом знали. Так, по сообщению СК по Новосибирской области, в августе 2020-го Наталью поставили на профилактический учет в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Управлению опеки и попечительства поручили организовать работу с семьей. Все это после того, как Вася оказался в больнице. Получить комментарий органов соцзащиты Новосибирского района не удалось: их телефоны не отвечают. "Раздет, вместо трусов — бинты"Поздним вечером 19 марта на Октябрьскую улицу вызвали полицию, которая и обнаружила труп ребенка. Понятые замечают, что за помощью обратилась мать Васи. И цитируют беседу Натальи с правоохранительными органами: "Она говорила, что уезжала, а когда вернулась, увидела труп. Потянулась за телефоном, чтобы вызвать полицию, ее сожитель попытался отобрать мобильный, предложил: "Давай просто упакуем тело в мешок и в речку скинем". "Саша, друг этой семьи, рассказал, что пришел к ним в десять вечера, Иван тогда был один. Вел себя как ни в чем не бывало. Заявил Саше: "Наконец эта тварь сдохла. Ну что, кушать хочешь?" Потом вернулась сожительница, сделала вид, что не в курсе", — продолжает Анастасия. Когда в квартиру попали понятые, Ивана там уже не было: видимо, увезли в полицию. А младших детей увели к бабушке. "Соседи говорят, что в тот день не слышали криков. Но там нашли скотч, вероятно, ему заклеивали рот", — предполагает женщина. Тело Васи лежало на кухне. "Маленький, избитый, со следами от шланга. Какие-то места чисто синие — больше всего его били в живот", — вспоминает понятой Тимур Аминов. Около головы — лужа крови и рвоты. "Ребенок раздет, вместо трусов — бинты. Кто-то из полицейских спросил, почему так, мать сказала, что у Васи болячка была. Эти бинты как вещдок забрали, а еще шланг, которым били ребенка, соскобы со стен, отпечатки пальцев с бутылок — там алкоголь стоял на столе. Мы были в шоке", — добавляет еще один понятой, Илья. Крокодилья слезаНаталья заверяла следствие, что уезжала в город, чтобы купить телефон, но местные несколько раз в течение дня видели ее в поселке вместе с двумя младшими детьми. "Заметала следы, чтобы все думали, будто она ничего не знает", — считает Анастасия. "Нас удивило, что мать держится так, словно ничего не произошло", — дополняет картину Тимур. Его слова подтверждает Илья: "У нее ни слезинки не было. Мы спросили из интереса у полицейских, плакала ли она. Говорят, в самом начале еле-еле выдавила крокодилью слезу. Не была сильно пьяной. Отвечала на вопросы максимально спокойно, иногда даже улыбалась".Впрочем, "крокодильи слезы" никого не убедили: Наталье, как и Ивану, предъявили обвинение по статье "Убийство малолетнего, совершенное группой лиц". Оба сейчас под стражей. Также возбуждено уголовное дело о халатности — следователям предстоит выяснить, почему чиновники несколько лет не обращали внимания на проблемную семью.
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579472412.html
https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирский район, новосибирская область, дети, убийство, общество, происшествия

"Эта тварь сдохла, кушать хочешь?" Мать с отчимом забили дошкольника

08:00 24.03.2021 (обновлено: 08:04 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Мария Семенова. В дачном поселке Кудряшовский, что всего в девяти километрах от Новосибирска, местные жители уже не первый день обсуждают подробности страшного убийства. Отчим решил "заняться воспитанием" и насмерть забил шестилетнего пасынка резиновым шлангом и кулаками. Мальчика нашли на кухне, у головы растеклась лужа крови. Соседи уверены: трагедии можно было избежать, если бы органы опеки вовремя приняли меры, ведь тревожные сигналы поступали давно.

Иван да Наталья

Погибший Вася (имя изменено) был старшим ребенком жительницы поселка Натальи, кроме него, у нее еще двое детей. Биологический отец Васи, по словам соседей, сейчас в заключении.
Иван, отчим мальчика, давно не на хорошем счету. Местные говорят, что его привлекали к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и хранение наркотиков. "Один раз у парня из нашей компании на берегу реки телефон подрезал. Но он с семьей был, мы его не стали трогать. У Ивана раздолбайский образ жизни: не работает, выпивает, наркоманит", — рассказывает Тимур Аминов из Кудряшовского. Он был понятым при осмотре места гибели Васи.
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"Иван из неблагополучной семьи. Отчим убил его сестру, изнасиловал и кинул труп в реку. Это было много лет назад, девочку тогда искал весь поселок. Мать ездила на свидания к убийце дочери, а потом продолжила с ним жить", — добавляет Анастасия, тоже местная.

Падение

В Кудряшовском говорят: Васю почти не видели на детской площадке, он не ходил в садик, его часто били. Органы опеки об этом знали. Так, по сообщению СК по Новосибирской области, в августе 2020-го Наталью поставили на профилактический учет в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Управлению опеки и попечительства поручили организовать работу с семьей. Все это после того, как Вася оказался в больнице.

"Они ушли на пляж с младшей дочерью, выпивали там, а пацана оставили одного дома. Он упал с балкона второго этажа. Односельчанка вызвала полицию, мальчика госпитализировали, привлекли опеку. Но все равно вернули в семью. Понимаете, его избивали систематически, и никто не отреагировал. Соседи рассказывают страшные вещи: что его держали в ванной, он спал на коврике", — говорит Анастасия.

Получить комментарий органов соцзащиты Новосибирского района не удалось: их телефоны не отвечают.

"Раздет, вместо трусов — бинты"

Поздним вечером 19 марта на Октябрьскую улицу вызвали полицию, которая и обнаружила труп ребенка. Понятые замечают, что за помощью обратилась мать Васи. И цитируют беседу Натальи с правоохранительными органами: "Она говорила, что уезжала, а когда вернулась, увидела труп. Потянулась за телефоном, чтобы вызвать полицию, ее сожитель попытался отобрать мобильный, предложил: "Давай просто упакуем тело в мешок и в речку скинем".
"Саша, друг этой семьи, рассказал, что пришел к ним в десять вечера, Иван тогда был один. Вел себя как ни в чем не бывало. Заявил Саше: "Наконец эта тварь сдохла. Ну что, кушать хочешь?" Потом вернулась сожительница, сделала вид, что не в курсе", — продолжает Анастасия.
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Когда в квартиру попали понятые, Ивана там уже не было: видимо, увезли в полицию. А младших детей увели к бабушке. "Соседи говорят, что в тот день не слышали криков. Но там нашли скотч, вероятно, ему заклеивали рот", — предполагает женщина.
Тело Васи лежало на кухне. "Маленький, избитый, со следами от шланга. Какие-то места чисто синие — больше всего его били в живот", — вспоминает понятой Тимур Аминов. Около головы — лужа крови и рвоты. "Ребенок раздет, вместо трусов — бинты. Кто-то из полицейских спросил, почему так, мать сказала, что у Васи болячка была. Эти бинты как вещдок забрали, а еще шланг, которым били ребенка, соскобы со стен, отпечатки пальцев с бутылок — там алкоголь стоял на столе. Мы были в шоке", — добавляет еще один понятой, Илья.

Крокодилья слеза

Наталья заверяла следствие, что уезжала в город, чтобы купить телефон, но местные несколько раз в течение дня видели ее в поселке вместе с двумя младшими детьми. "Заметала следы, чтобы все думали, будто она ничего не знает", — считает Анастасия.
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"Нас удивило, что мать держится так, словно ничего не произошло", — дополняет картину Тимур. Его слова подтверждает Илья: "У нее ни слезинки не было. Мы спросили из интереса у полицейских, плакала ли она. Говорят, в самом начале еле-еле выдавила крокодилью слезу. Не была сильно пьяной. Отвечала на вопросы максимально спокойно, иногда даже улыбалась".
Впрочем, "крокодильи слезы" никого не убедили: Наталье, как и Ивану, предъявили обвинение по статье "Убийство малолетнего, совершенное группой лиц". Оба сейчас под стражей. Также возбуждено уголовное дело о халатности — следователям предстоит выяснить, почему чиновники несколько лет не обращали внимания на проблемную семью.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирский районНовосибирская областьДетиУбийствоОбществоПроисшествия
 
 
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