https://ria.ru/20210324/turtsiya-1602645629.html

В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:48

2021-03-24T14:48

2021-03-24T14:59

энтони блинкен

мевлют чавушоглу

нато

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вашингтон (город)

сша

в мире

россия

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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт.Переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе."Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт", - сказал Чавушоглу турецким журналистам в Брюсселе. Трансляция велась в Twitter главы МИД Турции.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20210319/turtsiya-1602054292.html

вашингтон (город)

сша

россия

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