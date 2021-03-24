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В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт
В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:48
2021-03-24T14:59
энтони блинкен
мевлют чавушоглу
нато
f-35
мид турции
вашингтон (город)
сша
в мире
россия
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт.Переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе."Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт", - сказал Чавушоглу турецким журналистам в Брюсселе. Трансляция велась в Twitter главы МИД Турции.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20210319/turtsiya-1602054292.html
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энтони блинкен, мевлют чавушоглу, нато, f-35, мид турции, вашингтон (город), сша, в мире, россия, с-400 «триумф», турция

В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

14:48 24.03.2021 (обновлено: 14:59 24.03.2021)
 
© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Минобороны РФ
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.
"Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт", - сказал Чавушоглу турецким журналистам в Брюсселе. Трансляция велась в Twitter главы МИД Турции.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 19:34
Посол США предостерег Турцию от покупки второго полка С-400
 
Энтони БлинкенМевлют ЧавушоглуНАТОF-35МИД ТурцииВашингтон (город)СШАВ миреРоссияС-400 «Триумф»Турция
 
 
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