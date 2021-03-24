https://ria.ru/20210324/turtsiya-1602616425.html

В Турции подсчитали российских туристов, отдохнувших на курортах зимой

В Турции подсчитали российских туристов, отдохнувших на курортах зимой

Около 176 тысяч российских туристов посетили Турцию за два первых месяца 2021 года, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма республики. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:27

2021-03-24T14:27

2021-03-24T14:27

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АНКАРА, 24 мар — РИА Новости. Около 176 тысяч российских туристов посетили Турцию за два первых месяца 2021 года, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма республики.По данным ведомства, всего в Турции в январе и феврале побывали 1,05 миллиона иностранных путешественников, что на 70 процентов меньше, чем год назад. При этом число российских отдыхающих сократилось всего на 26 процентов. Они оказались на первом месте по количеству зарубежных гостей, приехавших в Турцию за первые два месяца 2021 года. За ними следуют граждане Ирана (81 тысяча), Болгарии (64 тысячи), Ирака (63 тысячи), Германии (60 тысяч) и Украины (58 тысяч).В прошлом году страну посетили 15,9 миллиона иностранных туристов, что на 69 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года (51,7 миллиона). Россияне по итогам 2020 года стали лидерами по числу отдыхавших иностранцев.

https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ирак, иран, украина, туризм, новости - туризм, турция