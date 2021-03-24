https://ria.ru/20210324/tseny-1602706272.html

Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло

Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло

Цены на сахар-песок, подсолнечное масло и куриные яйца в РФ с 16 по 22 марта ускорили рост, рост цен на курицу снова немного замедлился, следует из материалов... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:16

2021-03-24T19:16

2021-03-24T19:16

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Цены на сахар-песок, подсолнечное масло и куриные яйца в РФ с 16 по 22 марта ускорили рост, рост цен на курицу снова немного замедлился, следует из материалов Росстата.Так, по данным статистического ведомства, сахар-песок в России за отчетный период в среднем подорожал на 0,8% против роста на 0,4% на предыдущей неделе. "На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%. В 53 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 22 субъектах – на 1,1-3,8%. В 8 субъектах цены не изменились. В то же время в Архангельской и Псковской областях цены на сахар-песок снизились на 0,7% и 0,2% соответственно", - говорится в сообщении Росстата.В свою очередь, подсолнечное масло в РФ за период с 16 по 22 марта подорожало в среднем на 0,5% против 0,2% неделей ранее. "Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,5%. В 42 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 12 субъектах – на 1,1-3,5%. В 20 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%", - сообщается в материалах. Стоимость подсолнечного масла с 9 по 15 февраля и с 16 по 24 февраля повышалась на 0,1%, с 24 февраля по 1 марта - не менялась, а со 2 по 9 марта - выросла на 0,1%."Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,5%, в том числе в 44 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,4%, в 23 субъектах – на 1,5-2,4%, в 10 субъектах – на 2,5-7,7%. В 5 субъектах цены не изменились. В 3 субъектах цены снизились на 0,1-2,4%", - говорится в сообщении Росстата. За предыдущий отчетный период, с 10 по 15 марта, мясо кур подорожало на 1,6%, со 2 по 9 марта - на 1,7%.Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 1,3%, тогда как неделей ранее - на 0,9%. По данным ведомства, в 58 регионах РФ куриные яйца подорожали на 0,1-2%, в 14 - на 2,1-5,1%, в трех - цены не изменились, а в 10 субъектах РФ - снизились на 0,1-3,3%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, в феврале вновь начала повышаться, в начале марта - стабилизировалась.Цена пшеничной муки в России выросла на 0,5% (с 10 по 15 марта цены снизились на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,2% против 0,1% неделей ранее, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,1% (неделей ранее - на 0,2%), а вермишель - на 0,2%, как и на прошлой неделе.Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,2% (с 10 по 15 марта - на 0,1%). Рис подешевел на 0,1%, как и неделей ранее, гречневая крупа подорожала на 0,6% (ранее не изменилась в цене), а цены на пшено снизились на 0,4%, как и на прошлой неделе.

https://ria.ru/20210324/alkogol-1602619045.html

https://ria.ru/20210314/salfetki-1601135224.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика