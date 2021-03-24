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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210324/transplantatsiya-1602581794.html
Трансплантация почек в Хабаровске может возобновиться летом
Трансплантация почек в Хабаровске может возобновиться летом
Трансплантация почек возобновится в Хабаровске после многолетнего перерыва, возможно, уже летом этого года, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:18
2021-03-24T09:18
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 24 мар — РИА Новости. Трансплантация почек возобновится в Хабаровске после многолетнего перерыва, возможно, уже летом этого года, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с главным трансплантологом Минздрава РФ, директором НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергеем Готье.Готье прилетел в Хабаровск для оценки готовности региона к запуску программы трансплантации. Как отметил глава региона, край готов в этом году возобновить операции по пересадке органов, которые были приостановлены в 2001 году."Мы готовы запускать программу трансплантации в Хабаровском крае, но нужно ваше личное кураторство и регулярные консультации специалистов, которые работают в вашем центре. Нам нужно с чего-то начинать, начнем с родственной трансплантации, как вы и предлагаете. Мы ее должны провести в этом году, постараться сделать это уже летом", - сказал Дегтярев, обращаясь к Готье.Базовым медицинским учреждением для операций станет Краевая клиническая больница №1 имени Сергеева. Там есть специалисты, проводившие трансплантацию почек, и врачи, прошедшие обучение."У вас есть преимущества. У вас есть люди, которые знают, что такое трансплантация. Они знают, как проводить такие операции. Они и их коллеги прошли обучение в нашем центре. Дело за малым - нужно дооснастить больницы необходимым оборудованием, получить лицензию... По моему мнению, в вашем регионе нужно начать с родственной трансплантации почки и постепенно, но очень энергично развивать службу донорства органов и выходить на показатели примерно 50 трансплантаций почки в год", - сказал Готье.В сентябре 2020 года зампред правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов сказал, что, если в этом году будет сделано "хотя бы 10 трансплантаций, это будет большой шаг вперед". По данным краевого минздрава, регион испытывает большую потребность в трансплантации почек: около 400 человек находятся на процедуре гемодиализа, и ежегодный прирост таких пациентов составляет около 50 человек.Главный трансплантолог Минздрава РФ отметил, что после трансплантации почки пациенту больше не требуется процедура гемодиализа. Если лечение одного пациента в год заместительной терапией на аппарате "искусственной почки" обходится около 2 миллионов рублей, то после трансплантации в последующие годы расходы на наблюдение пациента составляет около 300 тысяч рублей.Первая трансплантация почки в Хабаровске была проведена в 1987 году по инициативе заведующего кафедрой урологии и нефрологии Хабаровского государственного медицинского института Алексея Войно-Ясенецкого и доцента кафедры Михаила Петричко. За все время действия программы было произведено 158 трансплантаций почек, из них пять родственных.Российское законодательство разрешает пересадку почек, однако трансплантация от живого донора возможна только между кровными родственниками.
https://ria.ru/20210312/proekt-1600898386.html
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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

Трансплантация почек в Хабаровске может возобновиться летом

09:18 24.03.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ХАБАРОВСК, 24 мар — РИА Новости. Трансплантация почек возобновится в Хабаровске после многолетнего перерыва, возможно, уже летом этого года, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с главным трансплантологом Минздрава РФ, директором НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергеем Готье.
Готье прилетел в Хабаровск для оценки готовности региона к запуску программы трансплантации. Как отметил глава региона, край готов в этом году возобновить операции по пересадке органов, которые были приостановлены в 2001 году.
"Мы готовы запускать программу трансплантации в Хабаровском крае, но нужно ваше личное кураторство и регулярные консультации специалистов, которые работают в вашем центре. Нам нужно с чего-то начинать, начнем с родственной трансплантации, как вы и предлагаете. Мы ее должны провести в этом году, постараться сделать это уже летом", - сказал Дегтярев, обращаясь к Готье.
Базовым медицинским учреждением для операций станет Краевая клиническая больница №1 имени Сергеева. Там есть специалисты, проводившие трансплантацию почек, и врачи, прошедшие обучение.
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"У вас есть преимущества. У вас есть люди, которые знают, что такое трансплантация. Они знают, как проводить такие операции. Они и их коллеги прошли обучение в нашем центре. Дело за малым - нужно дооснастить больницы необходимым оборудованием, получить лицензию... По моему мнению, в вашем регионе нужно начать с родственной трансплантации почки и постепенно, но очень энергично развивать службу донорства органов и выходить на показатели примерно 50 трансплантаций почки в год", - сказал Готье.
В сентябре 2020 года зампред правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов сказал, что, если в этом году будет сделано "хотя бы 10 трансплантаций, это будет большой шаг вперед". По данным краевого минздрава, регион испытывает большую потребность в трансплантации почек: около 400 человек находятся на процедуре гемодиализа, и ежегодный прирост таких пациентов составляет около 50 человек.
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Главный трансплантолог Минздрава РФ отметил, что после трансплантации почки пациенту больше не требуется процедура гемодиализа. Если лечение одного пациента в год заместительной терапией на аппарате "искусственной почки" обходится около 2 миллионов рублей, то после трансплантации в последующие годы расходы на наблюдение пациента составляет около 300 тысяч рублей.
Первая трансплантация почки в Хабаровске была проведена в 1987 году по инициативе заведующего кафедрой урологии и нефрологии Хабаровского государственного медицинского института Алексея Войно-Ясенецкого и доцента кафедры Михаила Петричко. За все время действия программы было произведено 158 трансплантаций почек, из них пять родственных.
Российское законодательство разрешает пересадку почек, однако трансплантация от живого донора возможна только между кровными родственниками.
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
 
 
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