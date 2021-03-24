Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210324/tiktok-1602518875.html
В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа
В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа
В TikTok набирает популярность новый бодипозитивный флешмоб, пользователи показывают себя без макияжа и фотошопа под трек рэпера Кендрика Ламара "Humble". Кто... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:40
2021-03-24T00:40
знаменитости
кендрик ламар
звезды
культура
tiktok
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602523925_0:255:1734:1230_1920x0_80_0_0_815850bd3bb6012efdce439cae962e3b.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В TikTok набирает популярность новый бодипозитивный флешмоб, пользователи показывают себя без макияжа и фотошопа под трек рэпера Кендрика Ламара "Humble". Кто из знаменитостей поддержал этот тренд — в подборке РИА Новости. Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон)Lizzo стала одной из первой, кто не побоялся показать себя без фотошопа. На видео она позирует в бикини и совершенно не стесняется демонстрировать пышные формы. В результате ее смелость оценили на три миллиона лайков. Bebe Rexha"Я так устала от фотошопа", — утверждает певица Биби Рекса. У себя в TikTok она снимает крупным планом свои проблемные места, например, далеко не плоский живот. Ханна СтокингПопулярная блогерша вместе с подругой меняется до неузнаваемости, когда сначала на одном из кадров появляется с ярким макияжем и укладкой, а потом без них. "Мы плакали в конце", — написала Ханна. Лорен Орландо Поддержала тренд и 16-летняя актриса Лорен Орландо, известная по участию в подростковом сериале Total Eclipse ("Полное затмение"). Однако изменения во внешности юной Лорен практически незаметны. Шей МитчеллА вот звезда сериала "Милые обманщицы" — канадская актриса Шей Митчелл без макияжа и фильтров сразу выглядит на несколько лет моложе.
https://ria.ru/20210317/pisk-1601706005.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602523925_0:19:1734:1320_1920x0_80_0_0_fb7c8be90078f1b83fcc60596ef0a321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, кендрик ламар, звезды, tiktok, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес

В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа

00:40 24.03.2021
 
© TikTok аккаунт @shaymitchellВидеоролик из Тиктока @shaymitchell
Видеоролик из Тиктока @shaymitchell - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© TikTok аккаунт @shaymitchell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В TikTok набирает популярность новый бодипозитивный флешмоб, пользователи показывают себя без макияжа и фотошопа под трек рэпера Кендрика Ламара "Humble". Кто из знаменитостей поддержал этот тренд — в подборке РИА Новости.

Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон)

 
"Правильно ли я сделала тренд?" — поинтересовалась у поклонников американская певица.
Lizzo стала одной из первой, кто не побоялся показать себя без фотошопа. На видео она позирует в бикини и совершенно не стесняется демонстрировать пышные формы. В результате ее смелость оценили на три миллиона лайков.

Bebe Rexha

 
"Я так устала от фотошопа", — утверждает певица Биби Рекса. У себя в TikTok она снимает крупным планом свои проблемные места, например, далеко не плоский живот.

Ханна Стокинг

 
Популярная блогерша вместе с подругой меняется до неузнаваемости, когда сначала на одном из кадров появляется с ярким макияжем и укладкой, а потом без них. "Мы плакали в конце", — написала Ханна.

Лорен Орландо

 
Поддержала тренд и 16-летняя актриса Лорен Орландо, известная по участию в подростковом сериале Total Eclipse ("Полное затмение"). Однако изменения во внешности юной Лорен практически незаметны.

Шей Митчелл

 
А вот звезда сериала "Милые обманщицы" — канадская актриса Шей Митчелл без макияжа и фильтров сразу выглядит на несколько лет моложе.
Девушка с портативной аудиосистемой - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 19:13
В Сети стал популярным флешмоб с недоступным "взрослому уху" звуком
 
КультураЗнаменитостиКендрик ЛамарзвездыTikTokСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
Лента новостейМолния