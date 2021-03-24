https://ria.ru/20210324/tiktok-1602518875.html

В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа

В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа

В TikTok набирает популярность новый бодипозитивный флешмоб, пользователи показывают себя без макияжа и фотошопа под трек рэпера Кендрика Ламара "Humble". Кто... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T00:40

2021-03-24T00:40

2021-03-24T00:40

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кендрик ламар

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В TikTok набирает популярность новый бодипозитивный флешмоб, пользователи показывают себя без макияжа и фотошопа под трек рэпера Кендрика Ламара "Humble". Кто из знаменитостей поддержал этот тренд — в подборке РИА Новости. Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон)Lizzo стала одной из первой, кто не побоялся показать себя без фотошопа. На видео она позирует в бикини и совершенно не стесняется демонстрировать пышные формы. В результате ее смелость оценили на три миллиона лайков. Bebe Rexha"Я так устала от фотошопа", — утверждает певица Биби Рекса. У себя в TikTok она снимает крупным планом свои проблемные места, например, далеко не плоский живот. Ханна СтокингПопулярная блогерша вместе с подругой меняется до неузнаваемости, когда сначала на одном из кадров появляется с ярким макияжем и укладкой, а потом без них. "Мы плакали в конце", — написала Ханна. Лорен Орландо Поддержала тренд и 16-летняя актриса Лорен Орландо, известная по участию в подростковом сериале Total Eclipse ("Полное затмение"). Однако изменения во внешности юной Лорен практически незаметны. Шей МитчеллА вот звезда сериала "Милые обманщицы" — канадская актриса Шей Митчелл без макияжа и фильтров сразу выглядит на несколько лет моложе.

https://ria.ru/20210317/pisk-1601706005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, кендрик ламар, звезды, tiktok, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес