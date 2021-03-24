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В Приморье сняли на видео, как тигрица и ее котенок проверяют фотоловушку
В Приморье сняли на видео, как тигрица и ее котенок проверяют фотоловушку
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео, на котором тигрица и ее котенок нашли и изучили фотоловушку. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:40
2021-03-24T00:40
2021-03-24T00:40
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео, на котором тигрица и ее котенок нашли и изучили фотоловушку. "На этих кадрах самка амурского тигра призывно рычит, как будто окликая своего котенка, — сообщил сотрудник нацпарка. — А когда юный хищник приходит на зов, заботливая мама решает изучить снимающую их фотоловушку. И заодно корректирует ее ракурс. При этом тигренок просит проверить странную штуку, кивая в ее сторону головой".Эксперты уточняют, что "мамин призыв" на этом видео — так называемая вокализация. Термин применяется для обозначения комплекса звуков, которые животные используют для общения. Запечатлеть вокализацию амурского тигра — большая удача.На "Земле леопарда" зафиксирован 31 взрослый амурский тигр. Это самая большая плотность этого хищника среди особо охраняемых природных территорий России.
https://ria.ru/20210318/leopard-1601666152.html
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