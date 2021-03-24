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Электромобили Tesla начали продавать за биткоины
Электромобили Tesla начали продавать за биткоины
Электромобили Tesla теперь можно купить за биткоины, объявил основатель Tesla Илон Маск в своем Twitter. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:14
2021-03-24T11:14
2021-03-24T11:15
илон маск
tesla motors
сша
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Электромобили Tesla теперь можно купить за биткоины, объявил основатель Tesla Илон Маск в своем Twitter."Теперь вы можете купить Tesla за биткоины", - написал Маск.Согласно сайту компании, Tesla Model S в базовой комплектации стоит 78,5 тысячи долларов, но предлагаются модели электромобиля и за 112-143 тысячи долларов. Биткоин сейчас торгуется в районе 55 тысяч долларов. Исходя из этого, электромобиль может стоить от 1,4 до 2,6 биткоина.Маск отметил, что возможность оплаты биткоинами за пределами США появится в конце этого года. Также глава Tesla добавил, что биткоины, выплаченные компании за автомобили, не будут конвертироваться обратно в традиционную валюту.В начале февраля Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. Тогда компания анонсировала, что в ближайшем будущем планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары, "в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе".Тогда Tesla также сообщила, что в январе обновила свою инвестиционную политику с целью обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы - цифровые активы, золотые слитки, биржевые фонды и др.
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илон маск, tesla motors, сша, экономика
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Электромобили Tesla
теперь можно купить за биткоины, объявил основатель Tesla Илон Маск
в своем Twitter
.
"Теперь вы можете купить Tesla за биткоины", - написал Маск.
Согласно сайту компании, Tesla Model S в базовой комплектации стоит 78,5 тысячи долларов, но предлагаются модели электромобиля и за 112-143 тысячи долларов. Биткоин сейчас торгуется в районе 55 тысяч долларов. Исходя из этого, электромобиль может стоить от 1,4 до 2,6 биткоина.
Маск отметил, что возможность оплаты биткоинами за пределами США
появится в конце этого года. Также глава Tesla добавил, что биткоины, выплаченные компании за автомобили, не будут конвертироваться обратно в традиционную валюту.
В начале февраля Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. Тогда компания анонсировала, что в ближайшем будущем планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары, "в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе".
Тогда Tesla также сообщила, что в январе обновила свою инвестиционную политику с целью обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы - цифровые активы, золотые слитки, биржевые фонды и др.