https://ria.ru/20210324/telo-1602604500.html

На мусорном полигоне в Орловской области нашли тело младенца

На мусорном полигоне в Орловской области нашли тело младенца

Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого было найдено на мусороперерабатывающем предприятии в Орловской области,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:40

2021-03-24T11:40

2021-03-24T11:41

следственный комитет россии (ск рф)

орловская область

ливны

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого было найдено на мусороперерабатывающем предприятии в Орловской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону."По данным следствия, 23 марта 2021 года в городе Ливны на мусороперерабатывающем предприятии обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола", - говорится в сообщении.Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается личность матери.

https://ria.ru/20210324/mladenets-1602602988.html

орловская область

ливны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), орловская область, ливны, происшествия