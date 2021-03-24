https://ria.ru/20210324/telo-1602604500.html
На мусорном полигоне в Орловской области нашли тело младенца
На мусорном полигоне в Орловской области нашли тело младенца
Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого было найдено на мусороперерабатывающем предприятии в Орловской области,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:40
2021-03-24T11:40
2021-03-24T11:41
следственный комитет россии (ск рф)
орловская область
ливны
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого было найдено на мусороперерабатывающем предприятии в Орловской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону."По данным следствия, 23 марта 2021 года в городе Ливны на мусороперерабатывающем предприятии обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола", - говорится в сообщении.Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается личность матери.
https://ria.ru/20210324/mladenets-1602602988.html
орловская область
ливны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), орловская область, ливны, происшествия