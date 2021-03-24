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На мусорном полигоне в Орловской области нашли тело младенца
На мусорном полигоне в Орловской области нашли тело младенца
Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого было найдено на мусороперерабатывающем предприятии в Орловской области,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:40
2021-03-24T11:41
следственный комитет россии (ск рф)
орловская область
ливны
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого было найдено на мусороперерабатывающем предприятии в Орловской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону."По данным следствия, 23 марта 2021 года в городе Ливны на мусороперерабатывающем предприятии обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола", - говорится в сообщении.Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается личность матери.
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орловская область
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следственный комитет россии (ск рф), орловская область, ливны, происшествия

На мусорном полигоне в Орловской области нашли тело младенца

11:40 24.03.2021 (обновлено: 11:41 24.03.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : СК РФ
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ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка, тело которого было найдено на мусороперерабатывающем предприятии в Орловской области, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 23 марта 2021 года в городе Ливны на мусороперерабатывающем предприятии обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола", - говорится в сообщении.
Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается личность матери.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
11:34
В лесу под Брянском нашли обгоревшее тело младенца
 
Следственный комитет России (СК РФ)Орловская областьЛивныПроисшествия
 
 
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