https://ria.ru/20210324/tbilisi-1602618575.html

На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров

На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров

Ситуация с возможным возникновением крупномасштабного оползня на окраине Тбилиси контролируемая, у горожан нет оснований для паники, заявил в среду мэр столицы... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:38

2021-03-24T12:38

2021-03-24T12:38

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 24 мар - РИА Новости. Ситуация с возможным возникновением крупномасштабного оползня на окраине Тбилиси контролируемая, у горожан нет оснований для паники, заявил в среду мэр столицы Грузии Каха Каладзе.На окраине Тбилиси на одном из склонов образовались огромные трещины, в результате возникла серьезная угроза активизации оползневых процессов. По просьбе столичной мэрии в город прибыли немецкие геологи. Мэрия пообещала сделать все, чтобы предотвратить сход оползня. При этом институт изучения Земли и национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сравнили результаты воздушных съемок 18 и 22 марта, в результате чего было выявлено, что оползневая масса на склоне Вашлиджвари перемещается примерно на пять сантиметров за 24 часа. Глубина трещины составляет 18 метров."Важное решение было принято о том, что необходимо создать на месте специальные системы мониторинга, что даст нам возможность не пропустить ни одно изменение в процессах. Немецкие геологи предлагают провести укрепительные и дренажные работы... Мы контролируем ситуацию, ежедневно наблюдаем, у населения нет оснований для паники", - заявил Каладзе на заседании мэрии.По его словам, к концу недели специалисты представят полный отчет, после чего будут предприняты конкретные меры по предотвращению возможного оползня."С полной ответственностью сообщаю, что на данной территории строительство каких-либо корпусов не осуществлялось и в будущем не планируется", - добавил Каладзе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тбилиси, грузия, в мире