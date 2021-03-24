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"Колорадского стрелка" удалили из Facebook
"Колорадского стрелка" удалили из Facebook
Компания Facebook сообщила, что удалила учетную запись обвиняемого в убийстве 10 человек в американском штате Колорадо. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:32
2021-03-24T09:32
стрельба в супермаркете в колорадо
колорадо
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания Facebook сообщила, что удалила учетную запись обвиняемого в убийстве 10 человек в американском штате Колорадо.В понедельник злоумышленник в городе Боулдер застрелил 10 человек, в том числе полицейского. Нападавший был задержан и госпитализирован с ранениями. Полиция позднее заявила, что личность стрелка установлена, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса."Мы удалили аккаунты подозреваемого из Facebook и Instagram. Мы будем удалять любые другие учетные записи, принадлежащие подозреваемому, или учетные записи, созданные другими от его имени, если обнаружим их на своих сервисах", - заявила компания изданию Colorado Sun.Как отмечала газета New York Times, по указанным в соцсети личным данным можно было установить, что Аль Исса родился в Сирии в 1999 году, занимался в школе борьбой и кикбоксингом.Ранее представители YouTube заявили, что не будут удалять размещенное на их платформе видео, где запечатлена стрельба в штате Колорадо.
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стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, в мире

"Колорадского стрелка" удалили из Facebook

09:32 24.03.2021
 
© REUTERS / Alyson McClaranСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© REUTERS / Alyson McClaran
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания Facebook сообщила, что удалила учетную запись обвиняемого в убийстве 10 человек в американском штате Колорадо.
В понедельник злоумышленник в городе Боулдер застрелил 10 человек, в том числе полицейского. Нападавший был задержан и госпитализирован с ранениями. Полиция позднее заявила, что личность стрелка установлена, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса.
"Мы удалили аккаунты подозреваемого из Facebook и Instagram. Мы будем удалять любые другие учетные записи, принадлежащие подозреваемому, или учетные записи, созданные другими от его имени, если обнаружим их на своих сервисах", - заявила компания изданию Colorado Sun.
Как отмечала газета New York Times, по указанным в соцсети личным данным можно было установить, что Аль Исса родился в Сирии в 1999 году, занимался в школе борьбой и кикбоксингом.
Ранее представители YouTube заявили, что не будут удалять размещенное на их платформе видео, где запечатлена стрельба в штате Колорадо.
Место стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
05:17
СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
 
Стрельба в супермаркете в КолорадоКолорадоСШАВ мире
 
 
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