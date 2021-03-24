https://ria.ru/20210324/strelok-1602583361.html
"Колорадского стрелка" удалили из Facebook
"Колорадского стрелка" удалили из Facebook
Компания Facebook сообщила, что удалила учетную запись обвиняемого в убийстве 10 человек в американском штате Колорадо. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:32
2021-03-24T09:32
2021-03-24T09:32
стрельба в супермаркете в колорадо
колорадо
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания Facebook сообщила, что удалила учетную запись обвиняемого в убийстве 10 человек в американском штате Колорадо.В понедельник злоумышленник в городе Боулдер застрелил 10 человек, в том числе полицейского. Нападавший был задержан и госпитализирован с ранениями. Полиция позднее заявила, что личность стрелка установлена, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса."Мы удалили аккаунты подозреваемого из Facebook и Instagram. Мы будем удалять любые другие учетные записи, принадлежащие подозреваемому, или учетные записи, созданные другими от его имени, если обнаружим их на своих сервисах", - заявила компания изданию Colorado Sun.Как отмечала газета New York Times, по указанным в соцсети личным данным можно было установить, что Аль Исса родился в Сирии в 1999 году, занимался в школе борьбой и кикбоксингом.Ранее представители YouTube заявили, что не будут удалять размещенное на их платформе видео, где запечатлена стрельба в штате Колорадо.
https://ria.ru/20210324/strelok-1602571701.html
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стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, в мире