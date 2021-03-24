https://ria.ru/20210324/strelok-1602571701.html

СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника

СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника

Обвиняемый в убийстве 10 человек в штате Колорадо ранее был судим за нападение на своего одноклассника, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T05:17

2021-03-24T05:17

2021-03-24T05:17

стрельба в супермаркете в колорадо

колорадо

джорджия

сирия

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 10 человек в штате Колорадо ранее был судим за нападение на своего одноклассника, сообщает телеканал ABC News.В понедельник неизвестный застрелил в городе Боулдер в магазине King Soopers 10 человек, в том числе одного полицейского. Нападавший был задержан и госпитализирован с ранениями. Местная полиция позднее заявила, что личность обвиняемого установлена, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса.В 2018 году на тот момент 18-летний Аль Исса был признан виновным в нападении на своего одноклассника. Согласно показаниям в суде, Аль Исса "вошел в класс, подошел к жертве (своему однокласснику) и ударил его по голове". Он заявлял, что пострадавший ранее смеялся над ним и давал ему "расистские прозвища". За нападение Аль Исса был приговорен к испытательному сроку и общественным работам.Ранее его старший брат Али Аль Исса сообщил об антисоциальном и параноидальном поведении своего родственника, который еще в школе жаловался на "слежку и преследование", при этом он исключил политическую подоплеку в качестве мотива стрельбы.По данным ABC News, обвиняемый приобрел оружие менее чем за неделю до стрельбы. Свидетели сообщали, что при себе у стрелявшего была полуавтоматическая винтовка AR-15 и, возможно, на нем был бронежилет.Газета New York Times со ссылкой на предполагаемый аккаунт обвиняемого в Facebook сообщает, что Ахмад Аль Исса занимался в школе рестлингом и кикбоксингом. Он родился в Сирии в 1999 году, следует из его персональных данных в соцсети.Стрельба в Колорадо произошла спустя несколько дней после того, как другой 21-летний мужчина устроил стрельбу в массажных салонах в пригороде Атланты (Джорджия). Тогда погибли восемь человек, шесть из них – азиатского происхождения.

https://ria.ru/20210323/strelba-1602544932.html

https://ria.ru/20210129/strelba-1595140442.html

https://ria.ru/20200827/pozhiznennoe-1576362134.html

колорадо

джорджия

сирия

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стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, джорджия, сирия, в мире