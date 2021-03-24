https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html

Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики

Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики

На борьбу с пандемией американские власти потратили огромные суммы, но денег в бюджете не хватает, пришлось привлекать средства на рынке. В результате госдолг... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:04

джон тьюн

россия

госдолг сша

джером пауэлл

всемирный банк

сша

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На борьбу с пандемией американские власти потратили огромные суммы, но денег в бюджете не хватает, пришлось привлекать средства на рынке. В результате госдолг достиг 28 триллионов долларов — это больше ВВП США. Можно ли столько занимать и чем это чревато — в материале РИА Новости. Долговая ямаСоединенные Штаты влезали в долги все больше со времен кризиса 2008 года. При Обаме долговые обязательства увеличились на девять триллионов, при Трампе еще на семь. В 2018-м было уже 78% ВВП — уровень, который Всемирный банк называет опасным. По прогнозам, госдолг должен был превысить размер экономики США через десять лет. Но это произошло гораздо раньше — из-за пандемии и огромных расходов на поддержку национального хозяйства. По независимым подсчетам, в прошлом году власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов.И вот результат: государственный долг достиг 28 триллионов долларов, или 101% ВВП. Подобное было только сразу после Второй мировой войны, в 1946-м, — 106%. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, похоже, не видит в этом большой проблемы. Однако, по словам экс-главы Минфина Ларри Саммерса, стимулирование оказалось чрезмерным. "Политики сопоставили борьбу с коронавирусом с военными расходами, влив триллионы в экономику. Рухнувшие доходы бюджета при этом никого не смутили", — отметил он. Еще большеПоскольку ситуация с пополнением казны ухудшается, занимать приходится еще больше: огромный бюджетный дефицит покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций. В 2020-м финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов. А когда "зачтут" все меры по борьбе с коронавирусом, получится четыре триллиона. И без новых займов никак не обойтись. По оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, при медленном восстановлении экономики после пандемии долг в 117% ВВП будет к 2025-му. Пока это не вызывает беспокойства инвесторов и не мешает США все сильнее влезать в долги — ведь это обходится дешево. Как отмечает сенатор Джон Тьюн, "нас сейчас не особо волнует вопрос заимствований". Аргументом становится то, что процентные ставки низкие. "Деньги как будто бесплатные. Но это не так. Их ведь придется отдавать", — подчеркивает конгрессмен.А что дальшеВ JP Morgan Asset Management поясняют: важен не сам долг, а стоимость его обслуживания.Если ставки повысятся (а с окончанием кризиса так и будет, ожидания экономического роста и усиления инфляции тут решающие факторы), чистые процентные выплаты относительно ВВП увеличатся с нынешних 1,3% до 3,2%. Это уже несколько другая ситуация. По некоторым подсчетам, в 2028-м лишь на проценты по долгу американцы потратят пятую часть госбюджета. Причем около половины госдолга Шатов принадлежит иностранным инвесторам, на втором месте среди кредиторов — Китай. Пекин располагает казначейскими облигациями на 1,1 триллиона и периодически угрожает их распродажей. Если такой сценарий реализуется, Федрезерв выкупит бумаги с рынка, чтобы сохранить низкие ставки и невысокую стоимость обслуживания займов. Но это даст лишь краткосрочный эффект.Рано или поздно инвесторы лишатся уверенности в способности правительства США вернуть заемные средства, начнут распродавать бумаги и потребуют более высоких процентных ставок. Это будет иметь серьезные экономические последствия. Повышение ставок снизит рыночную стоимость непогашенных государственных облигаций. В результате целый ряд финансовых учреждений — паевые инвестфонды, пенсионные фонды, банки, страховые компании и другие держатели госдолга — понесут убытки. Все закончится волной банкротств и очередным финансовым кризисом.

https://ria.ru/20210315/dollar-1601344044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/dollar-1599958525.html

https://ria.ru/20210306/dolg--1599920464.html

https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html

https://ria.ru/20210316/vlozheniya-1601404859.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон тьюн, россия, госдолг сша, джером пауэлл, всемирный банк, сша