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Суд отправил в психбольницу срочника, убившего сослуживцев в Воронеже
Суд отправил в психбольницу срочника, убившего сослуживцев в Воронеже
Суд перевел из СИЗО в психбольницу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, сообщили РИА... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:06
2021-03-24T16:06
стрельба на военном аэродроме под воронежем
следственный комитет россии (ск рф)
семилукский район
воронежская область
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Суд перевел из СИЗО в психбольницу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.По словам пресс-секретаря суда Наталья Бровко, у него выявили психическое расстройство и отправили лечиться. Это промежуточное решение, следствие еще не завершено."Сегодня 235-й гарнизонный военный суд перевел обвиняемого Макарова Антона Михайловича из СИЗО №3 Воронежской области в психиатрический стационар специального типа корпуса №2 Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер", - сказала собеседница агентства.По информации СК РФ, 9 ноября прошлого гола 20-летний Макаров на военном аэродроме "Балтимор" "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего застрелил двух сослуживцев и еще одного ранил.После этого вооруженный пистолетом солдат скрылся, но днем того же дня был задержан в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.
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семилукский район
воронежская область
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), семилукский район, воронежская область, воронеж, происшествия

Суд отправил в психбольницу срочника, убившего сослуживцев в Воронеже

16:06 24.03.2021
 
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт военного аэродрома "Балтимор" под Воронежем
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома Балтимор под Воронежем - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Суд перевел из СИЗО в психбольницу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
По словам пресс-секретаря суда Наталья Бровко, у него выявили психическое расстройство и отправили лечиться. Это промежуточное решение, следствие еще не завершено.
"Сегодня 235-й гарнизонный военный суд перевел обвиняемого Макарова Антона Михайловича из СИЗО №3 Воронежской области в психиатрический стационар специального типа корпуса №2 Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер", - сказала собеседница агентства.
По информации СК РФ, 9 ноября прошлого гола 20-летний Макаров на военном аэродроме "Балтимор" "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего застрелил двух сослуживцев и еще одного ранил.
После этого вооруженный пистолетом солдат скрылся, но днем того же дня был задержан в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 09:48
Суд получил три жалобы на приговор срочнику Шамсутдинову
 
Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемСледственный комитет России (СК РФ)Семилукский районВоронежская областьВоронежПроисшествия
 
 
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