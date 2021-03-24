https://ria.ru/20210324/srochnik-1602663150.html

Суд отправил в психбольницу срочника, убившего сослуживцев в Воронеже

Суд отправил в психбольницу срочника, убившего сослуживцев в Воронеже

Суд перевел из СИЗО в психбольницу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, сообщили РИА... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:06

2021-03-24T16:06

2021-03-24T16:06

стрельба на военном аэродроме под воронежем

следственный комитет россии (ск рф)

семилукский район

воронежская область

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583749015_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d22c4ff3731c5c51bc9be9881f3b22c6.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Суд перевел из СИЗО в психбольницу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.По словам пресс-секретаря суда Наталья Бровко, у него выявили психическое расстройство и отправили лечиться. Это промежуточное решение, следствие еще не завершено."Сегодня 235-й гарнизонный военный суд перевел обвиняемого Макарова Антона Михайловича из СИЗО №3 Воронежской области в психиатрический стационар специального типа корпуса №2 Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер", - сказала собеседница агентства.По информации СК РФ, 9 ноября прошлого гола 20-летний Макаров на военном аэродроме "Балтимор" "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего застрелил двух сослуживцев и еще одного ранил.После этого вооруженный пистолетом солдат скрылся, но днем того же дня был задержан в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.

https://ria.ru/20210210/prigovor-1596772513.html

семилукский район

воронежская область

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), семилукский район, воронежская область, воронеж, происшествия