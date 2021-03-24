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Опрос: более четверти французов хотят вакцинироваться "Спутником V"
Опрос: более четверти французов хотят вакцинироваться "Спутником V"
Более четверти жителей Франции хотели бы вакцинироваться российским препаратом "Спутник V". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:00
2021-03-24T10:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
франция
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Более четверти жителей Франции хотели бы вакцинироваться российским препаратом "Спутник V". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией IFop для по заказу радио Sputnik. Отмечается, что 26 процентов респондентов готовы сделать прививку в том случае, если у них будет доступ к российской вакцине. При этом "Спутник V" хотели бы получить и те, кто уже вакцинировался другими препаратами — с такой позицией выступил 41 процент опрошенных. В результате исследования также выяснилось, что "Спутником V" в большей степени заинтересовались те, кто занимает руководящие должности, а также сторонники левых партий. В целом, как показали результаты опроса, сделать прививку от COVID-19 собираются 45 процентов респондентов. В то же время, 11 процентов респондентов сообщили, что уже прошли вакцинацию. Более трети участников исследования (34 процента) признались, что введение ограничительных мер повлияло на их жизнь более негативно, чем сама пандемия. Чаще других против жесткого локдауна выступали респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (44 процентов против 34 в среднем по выборке). Исследование провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. Опрос проводился с 17 по 18 марта 2021 года, в нем приняли участие 1009 французов старше 18 лет. Выборка участников репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, франция, в мире

Опрос: более четверти французов хотят вакцинироваться "Спутником V"

10:00 24.03.2021 (обновлено: 10:01 24.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Более четверти жителей Франции хотели бы вакцинироваться российским препаратом "Спутник V".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией IFop для по заказу радио Sputnik.
© SputnikРезультаты опроса Sputnik.Мнения
Результаты опроса Sputnik.Мнения - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Sputnik
Результаты опроса Sputnik.Мнения
Отмечается, что 26 процентов респондентов готовы сделать прививку в том случае, если у них будет доступ к российской вакцине. При этом "Спутник V" хотели бы получить и те, кто уже вакцинировался другими препаратами — с такой позицией выступил 41 процент опрошенных. В результате исследования также выяснилось, что "Спутником V" в большей степени заинтересовались те, кто занимает руководящие должности, а также сторонники левых партий.
В целом, как показали результаты опроса, сделать прививку от COVID-19 собираются 45 процентов респондентов. В то же время, 11 процентов респондентов сообщили, что уже прошли вакцинацию.
Более трети участников исследования (34 процента) признались, что введение ограничительных мер повлияло на их жизнь более негативно, чем сама пандемия. Чаще других против жесткого локдауна выступали респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (44 процентов против 34 в среднем по выборке).
Исследование провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. Опрос проводился с 17 по 18 марта 2021 года, в нем приняли участие 1009 французов старше 18 лет. Выборка участников репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ФранцияВ мире
 
 
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