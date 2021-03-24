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https://ria.ru/20210324/spasenie-1602610779.html
В КЧР спасли роженицу с 90-процентным поражением легких
В КЧР спасли роженицу с 90-процентным поражением легких
Медики COVID-госпиталя в Карачаево-Черкесии спасли роженицу с 90-процентным поражением легких, угрозы жизни и здоровью ребенка также нет, сообщает минздрав... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:09
2021-03-24T12:09
хорошие новости
карачаевск
общество
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ПЯТИГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Медики COVID-госпиталя в Карачаево-Черкесии спасли роженицу с 90-процентным поражением легких, угрозы жизни и здоровью ребенка также нет, сообщает минздрав региона."Из ковид-госпиталя на базе Черкесской городской больницы на днях выписали роженицу, чье выздоровление иначе чем чудом не назовешь. Жительница Карачаевска на седьмом месяце беременности поступила в ковид-госпиталь с тяжелым поражением легких. Так как на фоне заболевания матери у ребенка развилась асфиксия, было принято решение о плановом КС. Так, на 29-й неделе на свет появилась девочка 1800 грамм, 44 сантиметра. Тест на коронавирусную инфекцию у новорожденной показал отрицательный результат", - сообщает ведомство в Instagram.Отмечается, что у роженицы к этому времени поражение легких достигло 90%, женщину перевели в реанимацию на неинвазивную вентиляцию легких, для ее спасения применялись "самые передовые мировые препараты"."К счастью, болезнь удалось побороть, и женщина пошла на поправку. На днях она выписалась из госпиталя. Ребенок пока находится в республиканском перинатальном центре на втором этапе выхаживания. Но угрозы жизни и здоровью девочки нет, и скоро мать и ребенок смогут воссоединиться", - сказано в сообщении.
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карачаевск, общество

В КЧР спасли роженицу с 90-процентным поражением легких

12:09 24.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Медики COVID-госпиталя в Карачаево-Черкесии спасли роженицу с 90-процентным поражением легких, угрозы жизни и здоровью ребенка также нет, сообщает минздрав региона.
"Из ковид-госпиталя на базе Черкесской городской больницы на днях выписали роженицу, чье выздоровление иначе чем чудом не назовешь. Жительница Карачаевска на седьмом месяце беременности поступила в ковид-госпиталь с тяжелым поражением легких. Так как на фоне заболевания матери у ребенка развилась асфиксия, было принято решение о плановом КС. Так, на 29-й неделе на свет появилась девочка 1800 грамм, 44 сантиметра. Тест на коронавирусную инфекцию у новорожденной показал отрицательный результат", - сообщает ведомство в Instagram.
Отмечается, что у роженицы к этому времени поражение легких достигло 90%, женщину перевели в реанимацию на неинвазивную вентиляцию легких, для ее спасения применялись "самые передовые мировые препараты".
"К счастью, болезнь удалось побороть, и женщина пошла на поправку. На днях она выписалась из госпиталя. Ребенок пока находится в республиканском перинатальном центре на втором этапе выхаживания. Но угрозы жизни и здоровью девочки нет, и скоро мать и ребенок смогут воссоединиться", - сказано в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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