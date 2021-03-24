https://ria.ru/20210324/spasenie-1602610779.html

В КЧР спасли роженицу с 90-процентным поражением легких

В КЧР спасли роженицу с 90-процентным поражением легких

Медики COVID-госпиталя в Карачаево-Черкесии спасли роженицу с 90-процентным поражением легких, угрозы жизни и здоровью ребенка также нет, сообщает минздрав... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:09

2021-03-24T12:09

2021-03-24T12:09

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карачаевск

общество

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ПЯТИГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Медики COVID-госпиталя в Карачаево-Черкесии спасли роженицу с 90-процентным поражением легких, угрозы жизни и здоровью ребенка также нет, сообщает минздрав региона."Из ковид-госпиталя на базе Черкесской городской больницы на днях выписали роженицу, чье выздоровление иначе чем чудом не назовешь. Жительница Карачаевска на седьмом месяце беременности поступила в ковид-госпиталь с тяжелым поражением легких. Так как на фоне заболевания матери у ребенка развилась асфиксия, было принято решение о плановом КС. Так, на 29-й неделе на свет появилась девочка 1800 грамм, 44 сантиметра. Тест на коронавирусную инфекцию у новорожденной показал отрицательный результат", - сообщает ведомство в Instagram.Отмечается, что у роженицы к этому времени поражение легких достигло 90%, женщину перевели в реанимацию на неинвазивную вентиляцию легких, для ее спасения применялись "самые передовые мировые препараты"."К счастью, болезнь удалось побороть, и женщина пошла на поправку. На днях она выписалась из госпиталя. Ребенок пока находится в республиканском перинатальном центре на втором этапе выхаживания. Но угрозы жизни и здоровью девочки нет, и скоро мать и ребенок смогут воссоединиться", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602480687.html

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карачаевск, общество