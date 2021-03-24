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SpaceX запустила очередную группу спутников интернет-связи Starlink
SpaceX запустила очередную группу спутников интернет-связи Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:47
2021-03-24T11:47
2021-03-24T11:47
наука
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 04.28 по местному времени (11.28 мск). Первая ступень ракеты, как ожидается, традиционно сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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