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Мосгорсуд утвердил Соболь штраф после задержания на Пушкинской площади
Мосгорсуд утвердил Соболь штраф после задержания на Пушкинской площади
Мосгорсуд отказал в жалобе на назначенный юристу ФБК* Любови Соболь штраф в 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:49
2021-03-24T16:49
любовь соболь
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе на назначенный юристу ФБК* Любови Соболь штраф в 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.Тимирязевский районный суд Москвы ранее оштрафовал на 20 тысяч рублей Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве 23 января, признав виновной в нарушении порядка проведения массовой акции."Московский городской суд оставил без изменения постановление Тимирязевского районного суда Москвы о признании Соболь Л.Ю. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, назначении ей административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее Мосгорсуд утвердил штраф в 250 тысяч рублей, назначенный Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов.Также на нее заведены два уголовных дела: о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и о незаконном проникновении в жилище.Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". По решению суда она находится под домашним арестом.Что касается второго дела, СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210323/aktsiya-1602522641.html
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любовь соболь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Мосгорсуд утвердил Соболь штраф после задержания на Пушкинской площади

16:49 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе на назначенный юристу ФБК* Любови Соболь штраф в 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.
Тимирязевский районный суд Москвы ранее оштрафовал на 20 тысяч рублей Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве 23 января, признав виновной в нарушении порядка проведения массовой акции.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Тимирязевского районного суда Москвы о признании Соболь Л.Ю. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, назначении ей административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее Мосгорсуд утвердил штраф в 250 тысяч рублей, назначенный Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 17:38
Петербуржцу, толкнувшему силовиков на незаконной акции, вынесли приговор
Также на нее заведены два уголовных дела: о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и о незаконном проникновении в жилище.
Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". По решению суда она находится под домашним арестом.
Что касается второго дела, СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:42
В Астрахани суд отказался восстановить в вузе участника незаконной акции
 
Любовь СобольСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
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