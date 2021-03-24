Мосгорсуд утвердил Соболь штраф после задержания на Пушкинской площади
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе на назначенный юристу ФБК* Любови Соболь штраф в 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.
Тимирязевский районный суд Москвы ранее оштрафовал на 20 тысяч рублей Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве 23 января, признав виновной в нарушении порядка проведения массовой акции.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Тимирязевского районного суда Москвы о признании Соболь Л.Ю. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, назначении ей административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее Мосгорсуд утвердил штраф в 250 тысяч рублей, назначенный Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов.
Также на нее заведены два уголовных дела: о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и о незаконном проникновении в жилище.
Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". По решению суда она находится под домашним арестом.
Что касается второго дела, СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.