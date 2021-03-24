https://ria.ru/20210324/sobol-1602673509.html

Мосгорсуд утвердил Соболь штраф после задержания на Пушкинской площади

Мосгорсуд утвердил Соболь штраф после задержания на Пушкинской площади

Мосгорсуд отказал в жалобе на назначенный юристу ФБК* Любови Соболь штраф в 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:49

2021-03-24T16:49

2021-03-24T16:49

любовь соболь

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе на назначенный юристу ФБК* Любови Соболь штраф в 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.Тимирязевский районный суд Москвы ранее оштрафовал на 20 тысяч рублей Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве 23 января, признав виновной в нарушении порядка проведения массовой акции."Московский городской суд оставил без изменения постановление Тимирязевского районного суда Москвы о признании Соболь Л.Ю. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, назначении ей административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее Мосгорсуд утвердил штраф в 250 тысяч рублей, назначенный Соболь за повторное нарушение правил проведения митингов.Также на нее заведены два уголовных дела: о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и о незаконном проникновении в жилище.Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". По решению суда она находится под домашним арестом.Что касается второго дела, СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем – и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210323/aktsiya-1602522641.html

https://ria.ru/20210323/astrakhan-1602496732.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия