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Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:15
2021-03-24T11:15
2021-03-24T11:15
татьяна позднякова
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общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."Если погода сложится так, как мы прогнозируем, и первая пятидневка апреля будет довольно теплая, а тем более еще если в конце марта у нас пройдут дожди, то снег в городе исчезнет к началу второй пятидневки апреля", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в среду утром высота снежного покрова на ВДНХ составляла 35 сантиметров, в Тушино - 44 сантиметра, на Балчуге - 32 сантиметра.
https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html
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татьяна позднякова, москва, общество