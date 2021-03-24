https://ria.ru/20210324/sneg-1602599300.html

Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве

Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве

Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:15

2021-03-24T11:15

2021-03-24T11:15

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."Если погода сложится так, как мы прогнозируем, и первая пятидневка апреля будет довольно теплая, а тем более еще если в конце марта у нас пройдут дожди, то снег в городе исчезнет к началу второй пятидневки апреля", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в среду утром высота снежного покрова на ВДНХ составляла 35 сантиметров, в Тушино - 44 сантиметра, на Балчуге - 32 сантиметра.

https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html

москва

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татьяна позднякова, москва, общество