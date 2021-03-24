Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/sneg-1602599300.html
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:15
2021-03-24T11:15
татьяна позднякова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702134_0:54:3223:1867_1920x0_80_0_0_5bda4e44ef49241d7cb598767dd3fd07.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."Если погода сложится так, как мы прогнозируем, и первая пятидневка апреля будет довольно теплая, а тем более еще если в конце марта у нас пройдут дожди, то снег в городе исчезнет к началу второй пятидневки апреля", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в среду утром высота снежного покрова на ВДНХ составляла 35 сантиметров, в Тушино - 44 сантиметра, на Балчуге - 32 сантиметра.
https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702134_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_56903b1c31f4c476d61f66cbdd05223e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве

11:15 24.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"Если погода сложится так, как мы прогнозируем, и первая пятидневка апреля будет довольно теплая, а тем более еще если в конце марта у нас пройдут дожди, то снег в городе исчезнет к началу второй пятидневки апреля", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в среду утром высота снежного покрова на ВДНХ составляла 35 сантиметров, в Тушино - 44 сантиметра, на Балчуге - 32 сантиметра.
Девушки идут по набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 00:23
Вильфанд предупредил россиян о частой смене погоды в марте
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Австралийцев предупредили о нашествии смертельно опасных пауков
13:10Официальный курс евро на четверг вырос на 28 копеек
13:07В Кремле прокомментировали идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
12:59На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
Лента новостейМолния