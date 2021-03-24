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Памфилова рассказала о "женском лице" российской избирательной системы
Памфилова рассказала о "женском лице" российской избирательной системы
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что избирательная система России имеет женское лицо, а госслужащих в составе избирательных комиссий - меньшинство. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:37
2021-03-24T11:37
2021-03-24T11:42
элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что избирательная система России имеет женское лицо, а госслужащих в составе избирательных комиссий - меньшинство."В составах участковых избирательных комиссий госслужащих и муниципальных служащих менее 6%. Какой тут админресурс? Я имею в виду внутренний. В ТИКах (территориальных комиссиях) - 27%, в субъективных комиссиях - 21%. Более того, половина из всего состава — это представители партий, практически всех партий. У нас уже многих партий и в помине нет... а их представители работают", - сказала Памфилова на итоговом заседании действующего состава Центризбиркома 2016-2021 годов.По ее словам, у избирательной системы давно уже женское лицо."Восемьдесят пять процентов председателей участковых комиссий - это женщины. Я этому очень рада, в составах субъектовых комиссий - почти до 40% (женщин), в составах территориальных комиссий - это почти 65%. Это женщины с характером", - пояснила глава ЦИК.
https://ria.ru/20210120/volodin-1593853978.html
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элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
считает, что избирательная система России имеет женское лицо, а госслужащих в составе избирательных комиссий - меньшинство.
"В составах участковых избирательных комиссий госслужащих и муниципальных служащих менее 6%. Какой тут админресурс? Я имею в виду внутренний. В ТИКах (территориальных комиссиях) - 27%, в субъективных комиссиях - 21%. Более того, половина из всего состава — это представители партий, практически всех партий. У нас уже многих партий и в помине нет... а их представители работают", - сказала Памфилова на итоговом заседании действующего состава Центризбиркома 2016-2021 годов.
По ее словам, у избирательной системы давно уже женское лицо.
"Восемьдесят пять процентов председателей участковых комиссий - это женщины. Я этому очень рада, в составах субъектовых комиссий - почти до 40% (женщин), в составах территориальных комиссий - это почти 65%. Это женщины с характером", - пояснила глава ЦИК.