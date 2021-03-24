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В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:56
2021-03-24T00:56
синьцзян-уйгурский автономный район
аксу
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сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземный толчок был зафиксирован в 21.14 по местному времени (0.14 мск) в 100 километрах от округа Аксу. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/zemletryasenie-1602150600.html
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синьцзян-уйгурский автономный район, аксу, китай, сша, в мире

В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4

00:56 24.03.2021
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземный толчок был зафиксирован в 21.14 по местному времени (0.14 мск) в 100 километрах от округа Аксу. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 20:06
Японский афтершок. Сейсмологи сообщили о землетрясении возле Курил
 
Синьцзян-Уйгурский автономный районАксуКитайСШАВ мире
 
 
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