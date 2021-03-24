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В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T00:56

2021-03-24T00:56

2021-03-24T00:56

синьцзян-уйгурский автономный район

аксу

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземный толчок был зафиксирован в 21.14 по местному времени (0.14 мск) в 100 километрах от округа Аксу. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/zemletryasenie-1602150600.html

синьцзян-уйгурский автономный район

аксу

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синьцзян-уйгурский автономный район, аксу, китай, сша, в мире