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https://ria.ru/20210324/shpigel-1602715367.html
Бизнесмен Шпигель попросил правозащитников обратиться к президенту
Бизнесмен Шпигель попросил правозащитников обратиться к президенту
Арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве бизнесмен Борис Шпигель попросил членов Общественной наблюдательной... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:25
2021-03-24T20:25
дело ивана белозерцева
онк
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
владимир путин
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве бизнесмен Борис Шпигель попросил членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратиться к президенту, вероятно, в связи с его тяжелым состоянием здоровья, рассказал РИА Новости член столичной ОНК Александр Хуруджи.Басманный суд Москвы во вторник со второй попытки арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля, отправив его в СИЗО до 20 мая. Накануне бизнесмена вынесли из здания суда на носилках и увезли в больницу на скорой помощи. Защита просила ограничиться домашним арестом или другой более мягкой мерой пресечения."У Шпигеля множество заболеваний, с которыми ему будет очень трудно находиться в СИЗО. Он просто не сможет без постоянной медпомощи. При этом первое, что он нам сказал: "Обратитесь к президенту от лица ОНК". Дальше Шпигель не смог продолжить, потому что нас прервали сотрудники ИВС, остается только предположить, что данная просьба связана с его тяжелым состоянием здоровья", - сказал правозащитник.СК предъявил обвинение Белозерцеву, Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент России Владимир Путин 23 марта отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20210324/shpigel-1602710649.html
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html
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дело ивана белозерцева, онк, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, пензенская область, происшествия

Бизнесмен Шпигель попросил правозащитников обратиться к президенту

20:25 24.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве бизнесмен Борис Шпигель попросил членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратиться к президенту, вероятно, в связи с его тяжелым состоянием здоровья, рассказал РИА Новости член столичной ОНК Александр Хуруджи.
Басманный суд Москвы во вторник со второй попытки арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля, отправив его в СИЗО до 20 мая. Накануне бизнесмена вынесли из здания суда на носилках и увезли в больницу на скорой помощи. Защита просила ограничиться домашним арестом или другой более мягкой мерой пресечения.
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 19:51
Шпигель связал дело против себя с переделом сфер влияния на фармрынке
"У Шпигеля множество заболеваний, с которыми ему будет очень трудно находиться в СИЗО. Он просто не сможет без постоянной медпомощи. При этом первое, что он нам сказал: "Обратитесь к президенту от лица ОНК". Дальше Шпигель не смог продолжить, потому что нас прервали сотрудники ИВС, остается только предположить, что данная просьба связана с его тяжелым состоянием здоровья", - сказал правозащитник.
СК предъявил обвинение Белозерцеву, Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент России Владимир Путин 23 марта отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 14:30
Белозерцев рассказал о подаренных Шпигелем дорогих часах
 
Дело Ивана БелозерцеваОНКСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельВладимир ПутинПензенская областьПроисшествия
 
 
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