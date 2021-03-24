https://ria.ru/20210324/shpigel-1602710649.html

Шпигель связал дело против себя с переделом сфер влияния на фармрынке

Шпигель связал дело против себя с переделом сфер влияния на фармрынке

Арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве бизнесмен Борис Шпигель считает, что его уголовное преследование... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:51

2021-03-24T19:51

2021-03-24T19:51

дело ивана белозерцева

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Арестованный по делу уже бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве бизнесмен Борис Шпигель считает, что его уголовное преследование связано с переделом сфер влияния на фармацевтическом рынке, рассказал РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи.Басманный суд Москвы во вторник со второй попытки арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля, отправив его в СИЗО до 20 мая. Накануне бизнесмена вынесли из здания суда на носилках и увезли в больницу на скорой помощи. Защита просила ограничиться домашним арестом или другой более мягкой мерой пресечения."По мнению Шпигеля, уголовное дело связано с переделом сфер влияния на фармацевтическом рынке. При этом с его слов, у него была встреча с сотрудником правоохранительных органов за девять месяцев до ареста, где его предупреждали о последствиях и возможном уголовном деле", - сказал правозащитник.СК предъявил обвинение Белозерцеву, Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент России Владимир Путин 23 марта отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20210324/belozertsev-1602620429.html

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия