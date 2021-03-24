https://ria.ru/20210324/shevkunov-1602605283.html
Митрополит Тихон переизбран на пост главы совета Росалкогольрегулирования
Митрополит Тихон переизбран на пост главы совета Росалкогольрегулирования
Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) подтвердил РИА Новости, что он переизбран на пост председателя... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:43
2021-03-24T11:43
2021-03-24T11:43
религия и мировоззрение
религия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) подтвердил РИА Новости, что он переизбран на пост председателя общественного совета Росалкогольрегулирования.Ранее в среду в социальных сетях появились сообщения о том, что митрополит Тихон избран главой общественного совета Росалкогольрегулирования."Спохватились. Я не избран - я переизбран. С 2012 года я председатель, и каждые два года переизбираюсь председателем общественного совета Росалкогольрегулирования", - сказал митрополит Тихон на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения."Как председатель общественного совета, я веду в этой организации то дело, которое мы начали 11 лет назад по благословению святейшего патриарха - это борьба с алкоголизмом и пьянством, в первую очередь среди подростков и молодежи", - добавил архиерей.
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580161401.html
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религия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) подтвердил РИА Новости, что он переизбран на пост председателя общественного совета Росалкогольрегулирования.
Ранее в среду в социальных сетях появились сообщения о том, что митрополит Тихон избран главой общественного совета Росалкогольрегулирования.
"Спохватились. Я не избран - я переизбран. С 2012 года я председатель, и каждые два года переизбираюсь председателем общественного совета Росалкогольрегулирования", - сказал митрополит Тихон на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
"Как председатель общественного совета, я веду в этой организации то дело, которое мы начали 11 лет назад по благословению святейшего патриарха - это борьба с алкоголизмом и пьянством, в первую очередь среди подростков и молодежи", - добавил архиерей.