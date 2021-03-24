В Госдуме сравнили "Крымскую платформу" с болотом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что создаваемая киевскими властями так называемая "Крымская платформа" напоминает болото.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма. Среди прочего документ предполагает создание "Крымской платформы", как ключевого внешнеполитического инструмента "консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины".
"Это больше похоже не на платформу, а на болото, в котором каждого ждет незавидная участь. Одни могут запачкаться в густой жиже, а другие и захлебнуться в ней. Поэтому призываю государства хорошо подумать о своем международном авторитете, прежде чем соглашаться на авантюру Киева. Подобные провокации со стороны Украины будут пресечены. Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, сегодня впору создать "Таврическую платформу" по освобождению Украины от "националистов, засевших во власти".
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.
Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".