https://ria.ru/20210324/sekret-1602668703.html

Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные

Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные

Министр обороны Румынии Николае Чукэ опубликовал в соцсетях фотографию с конфиденциальными данными, снимок вскоре удалили, сообщает местный телеканал Digi 24. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:29

2021-03-24T16:29

2021-03-24T19:13

румыния

в мире

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КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Министр обороны Румынии Николае Чукэ опубликовал в соцсетях фотографию с конфиденциальными данными, снимок вскоре удалили, сообщает местный телеканал Digi 24."На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу", — пояснили журналисты.Снимки сделаны во время визита Чукэ в Академию наземных сил в Сибиу. Фотографии с данными, написанными на учебной доске, исчезли через несколько часов после публикации, но их копии успели разойтись по соцсетям.После того как ведомству стало известно о случившемся, все пароли поменяли.

https://ria.ru/20210105/kontingent-1592031277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, в мире