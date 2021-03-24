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Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные
Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные
Министр обороны Румынии Николае Чукэ опубликовал в соцсетях фотографию с конфиденциальными данными, снимок вскоре удалили, сообщает местный телеканал Digi 24. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:29
2021-03-24T16:29
2021-03-24T19:13
румыния
в мире
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КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Министр обороны Румынии Николае Чукэ опубликовал в соцсетях фотографию с конфиденциальными данными, снимок вскоре удалили, сообщает местный телеканал Digi 24."На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу", — пояснили журналисты.Снимки сделаны во время визита Чукэ в Академию наземных сил в Сибиу. Фотографии с данными, написанными на учебной доске, исчезли через несколько часов после публикации, но их копии успели разойтись по соцсетям.После того как ведомству стало известно о случившемся, все пароли поменяли.
https://ria.ru/20210105/kontingent-1592031277.html
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румыния, в мире
КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости.
Министр обороны Румынии Николае Чукэ опубликовал в соцсетях фотографию с конфиденциальными данными, снимок вскоре удалили, сообщает местный телеканал Digi 24
.
"На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу", — пояснили журналисты.
Снимки сделаны во время визита Чукэ в Академию наземных сил в Сибиу. Фотографии с данными, написанными на учебной доске, исчезли через несколько часов после публикации, но их копии успели разойтись по соцсетям.
После того как ведомству стало известно о случившемся, все пароли поменяли.