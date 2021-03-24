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Киев ввел санкции против несуществующего информресурса
Киев ввел санкции против несуществующего информресурса
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин иронично отнесся к включению в украинский санкционный список уже несуществующего информационного... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:59
2021-03-24T18:59
владимир зеленский
владимир путин
севастополь
оон
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин иронично отнесся к включению в украинский санкционный список уже несуществующего информационного ресурса "Кассад групп", руководителем которого он являлся.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против лиц и компаний, в том числе из России. В дополнительных материалах к указу говорится, что санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц. В списке оказалась "Кассад Групп", на которую, по словам Рожина, были зарегистрированы "Голос Севастополя", "Кассад ТВ" и прочие информационные ресурсы времен активной фазы войны на Донбассе."К включению "Кассад Групп" в санкционный список отношусь иронично, так как эта структура на данный момент не существует, о чем СНБО Украины полагалось бы знать", - сказал РИА Новости Рожин.Он отметил, что политика президента Зеленского продолжает выбранный ранее Киевом курс на разжигание антироссийских настроений."Само же внесение в санкционный список демонстрирует неизменность курса Зеленского и его окружения на разжигание антироссийских и русофобских настроений, где борьба с "российской угрозой" необходима для отвлечения внимания населения от бедственной социально-экономической и эпидемиологической ситуации на Украине, а также подавления инакомыслия и альтернативных точек зрения", - добавил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/ukraina-1602646584.html
https://ria.ru/20210222/poroshenko-1598354042.html
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владимир зеленский, владимир путин, севастополь, оон, киев, украина

Киев ввел санкции против несуществующего информресурса

18:59 24.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин иронично отнесся к включению в украинский санкционный список уже несуществующего информационного ресурса "Кассад групп", руководителем которого он являлся.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против лиц и компаний, в том числе из России. В дополнительных материалах к указу говорится, что санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц. В списке оказалась "Кассад Групп", на которую, по словам Рожина, были зарегистрированы "Голос Севастополя", "Кассад ТВ" и прочие информационные ресурсы времен активной фазы войны на Донбассе.
"К включению "Кассад Групп" в санкционный список отношусь иронично, так как эта структура на данный момент не существует, о чем СНБО Украины полагалось бы знать", - сказал РИА Новости Рожин.
Он отметил, что политика президента Зеленского продолжает выбранный ранее Киевом курс на разжигание антироссийских настроений.
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"Само же внесение в санкционный список демонстрирует неизменность курса Зеленского и его окружения на разжигание антироссийских и русофобских настроений, где борьба с "российской угрозой" необходима для отвлечения внимания населения от бедственной социально-экономической и эпидемиологической ситуации на Украине, а также подавления инакомыслия и альтернативных точек зрения", - добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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