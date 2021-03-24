https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602689545.html

Глава Европарламента раскритиковал ответные санкции Китая

Глава Европарламента раскритиковал ответные санкции Китая

Глава Европарламента Давид Сассоли на открытии пленарной сессии в среду в Брюсселе подчеркнул, что санкции Китая против евродепутатов являются "неприемлемым... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:59

2021-03-24T17:59

2021-03-24T17:59

давид сассоли

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли на открытии пленарной сессии в среду в Брюсселе подчеркнул, что санкции Китая против евродепутатов являются "неприемлемым ответом" и наносят ущерб евроинститутам.Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда других европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии."Санкции Китая против евродепутатов наносят ущерб нашей ассамблее. Евродепутаты стоят на стороне жертв насилия, в отношении которых нарушаются права человека, и парламент продолжит защищать эти фундаментальные ценности. В ЕС, в мире права человека - универсальные ценности. Попытка наказать депутатов санкциями за то, что они высказали свое мнение, представляют неприемлемый ответ и угрозу евроинститутам", - сказал Сассоли.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20210323/sanktsii-1602419383.html

https://ria.ru/20210122/amerika-1594042036.html

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давид сассоли, европарламент, мид кнр, франция, оон, италия, сша, в мире