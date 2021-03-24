https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602659246.html

Блинкен предупредил Берлин о возможных санкциях по "Северному потоку — 2"

Блинкен предупредил Берлин о возможных санкциях по "Северному потоку — 2"

Если газопровод "Северный поток — 2" достроят или сертифицируют, Вашингтон может ввести против него новые санкции. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен во... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:52

2021-03-24T15:52

2021-03-24T18:02

allseas

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

хайко маас

мид германии

сша

украина

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Если газопровод "Северный поток — 2" достроят или сертифицируют, Вашингтон может ввести против него новые санкции. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров предупредил своего немецкого коллегу Хайко Мааса."Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.На прошлой неделе Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. При этом ранее госсекретарь признал, что Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована.В Берлине, в свою очередь, указали, что позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" остается неизменной. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".

https://ria.ru/20210323/gazoprovod-1602560212.html

балтийское море

сша

украина

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Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день. 2021-03-24T15:52 true PT0M30S

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allseas, северный поток — 2, энтони блинкен, балтийское море, хайко маас, мид германии, сша, украина, экономика