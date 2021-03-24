Блинкен предупредил Берлин о возможных санкциях по "Северному потоку — 2"
15:52 24.03.2021 (обновлено: 18:02 24.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Если газопровод "Северный поток — 2" достроят или сертифицируют, Вашингтон может ввести против него новые санкции. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров предупредил своего немецкого коллегу Хайко Мааса.
"Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
На прошлой неделе Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу, подчеркнув, что они "рискуют" введением ограничений. При этом ранее госсекретарь признал, что Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, когда магистраль практически реализована.
В Берлине, в свою очередь, указали, что позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" остается неизменной. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции.
"Северный поток — 2"
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. По данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии. Работы в Дании уже начались. В конце марта к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"