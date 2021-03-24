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На МАКС-2021 покажут первый в мире электросамолет
На МАКС-2021 покажут первый в мире электросамолет
На МАКС-2021 покажут первый в мире самолет с электродвигателем, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:53
2021-03-24T17:53
макс-2021
фонд перспективных исследований
юрий борисов (вице-премьер)
уфимский авиационный технический университет
як-40
ростех
новосибирск
технологии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На МАКС-2021 покажут первый в мире самолет с электродвигателем, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.Накануне в "Ростехе" сообщили, что на авиасалоне представят "принципиально новый" самолет."Это то, что с Фондом перспективных исследований делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", — сказал он.В Новосибирске 5 февраля начались испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе самолета — летающей лаборатории Як-40. Это первый в мире подобный самолет.Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, расположенных в хвостовой части, заменили на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанный Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установили электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который создан ЗАО "СуперОкс" по заказу ФПИ.Летающую лабораторию на базе Як-40 разработали специалисты Сибирского научно-исследовательского института имени С. А. Чаплыгина.Полученные технологии планируют использовать для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.
https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html
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макс-2021, фонд перспективных исследований, юрий борисов (вице-премьер), уфимский авиационный технический университет, як-40, ростех, новосибирск, технологии

На МАКС-2021 покажут первый в мире электросамолет

14:53 24.03.2021 (обновлено: 17:53 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав НетисовСамолет Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем
Самолет Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На МАКС-2021 покажут первый в мире самолет с электродвигателем, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
Накануне в "Ростехе" сообщили, что на авиасалоне представят "принципиально новый" самолет.
"Это то, что с Фондом перспективных исследований делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", — сказал он.
В Новосибирске 5 февраля начались испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе самолета — летающей лаборатории Як-40. Это первый в мире подобный самолет.
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Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, расположенных в хвостовой части, заменили на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанный Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установили электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который создан ЗАО "СуперОкс" по заказу ФПИ.
Летающую лабораторию на базе Як-40 разработали специалисты Сибирского научно-исследовательского института имени С. А. Чаплыгина.
Полученные технологии планируют использовать для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.
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МАКС-2021Фонд перспективных исследованийЮрий Борисов (вице-премьер)Уфимский авиационный технический университетЯк-40РостехНовосибирскТехнологии
 
 
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