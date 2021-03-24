https://ria.ru/20210324/samolet-1602646792.html

На МАКС-2021 покажут первый в мире электросамолет

На МАКС-2021 покажут первый в мире электросамолет

На МАКС-2021 покажут первый в мире самолет с электродвигателем, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:53

2021-03-24T14:53

2021-03-24T17:53

макс-2021

фонд перспективных исследований

юрий борисов (вице-премьер)

уфимский авиационный технический университет

як-40

ростех

новосибирск

технологии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На МАКС-2021 покажут первый в мире самолет с электродвигателем, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.Накануне в "Ростехе" сообщили, что на авиасалоне представят "принципиально новый" самолет."Это то, что с Фондом перспективных исследований делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", — сказал он.В Новосибирске 5 февраля начались испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе самолета — летающей лаборатории Як-40. Это первый в мире подобный самолет.Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, расположенных в хвостовой части, заменили на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанный Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установили электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который создан ЗАО "СуперОкс" по заказу ФПИ.Летающую лабораторию на базе Як-40 разработали специалисты Сибирского научно-исследовательского института имени С. А. Чаплыгина.Полученные технологии планируют использовать для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.

https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html

https://ria.ru/20210323/maks-1602427594.html

новосибирск

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макс-2021, фонд перспективных исследований, юрий борисов (вице-премьер), уфимский авиационный технический университет, як-40, ростех, новосибирск, технологии