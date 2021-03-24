На МАКС-2021 покажут первый в мире электросамолет
14:53 24.03.2021 (обновлено: 17:53 24.03.2021)
© РИА Новости / Ростислав НетисовСамолет Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На МАКС-2021 покажут первый в мире самолет с электродвигателем, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
Накануне в "Ростехе" сообщили, что на авиасалоне представят "принципиально новый" самолет.
"Это то, что с Фондом перспективных исследований делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости", — сказал он.
В Новосибирске 5 февраля начались испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе самолета — летающей лаборатории Як-40. Это первый в мире подобный самолет.
Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, расположенных в хвостовой части, заменили на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанный Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установили электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который создан ЗАО "СуперОкс" по заказу ФПИ.
Летающую лабораторию на базе Як-40 разработали специалисты Сибирского научно-исследовательского института имени С. А. Чаплыгина.
Полученные технологии планируют использовать для создания двигателей и электроэнергетических комплексов для полностью электрических самолетов и вертолетов.
23 марта, 09:34В МАКС-2021 намерены участвовать более 40 стран