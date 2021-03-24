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Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Саммит и Экономический форум Россия – Африка
https://ria.ru/20210324/sammit-1602639898.html
Песков рассказал о планах проведения второго саммита Россия — Африка
Песков рассказал о планах проведения второго саммита Россия — Африка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах проведения второго саммита Россия-Африка, заявил, что трудно себе представить проведение новых... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:24
2021-03-24T14:26
саммит и экономический форум россия – африка
дмитрий песков
владимир путин
африка
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах проведения второго саммита Россия-Африка, заявил, что трудно себе представить проведение новых таких встреч без участия президента России.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что второй саммит Россия-Африка намечен на 2022 год. Об этом он сообщил в приветствии участникам международной межпартийной конференции "Россия – Африка: возрождая традиции". Первый такой саммит состоялся в Сочи в октябре 2019 года по инициативе России под председательством Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси. В Сочи тогда собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров."Работа по продолжению этого диалога ведется, она продолжается. Безусловно, проведение каких-то новых саммитов без участия президента представить себе трудно, иначе это не было бы саммитом. Мы по-прежнему намерены уделять большое внимание нашим африканским партнерам и всем направлениям возможного сотрудничества с ними", - заявил Песков, говоря о том, планирует ли Путин принять участие в саммите в 2022 году.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия высоко ценит результаты первого саммита, который состоялся в Сочи. "Это был очень важный саммит с точки зрения придания мощнейшего импульса для развития отношений между Россией и Африканским континентом, странами Африканского континента", - уточнил он.Песков отметил, что место проведения второго такого саммита пока не определено.
https://ria.ru/20210319/telemost-1602048746.html
https://ria.ru/20210307/afrika-1600287800.html
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дмитрий песков, владимир путин, африка, в мире

Песков рассказал о планах проведения второго саммита Россия — Африка

14:24 24.03.2021 (обновлено: 14:26 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкФорум "Россия - Африка" в Сочи
Форум Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах проведения второго саммита Россия-Африка, заявил, что трудно себе представить проведение новых таких встреч без участия президента России.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что второй саммит Россия-Африка намечен на 2022 год. Об этом он сообщил в приветствии участникам международной межпартийной конференции "Россия – Африка: возрождая традиции". Первый такой саммит состоялся в Сочи в октябре 2019 года по инициативе России под председательством Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси. В Сочи тогда собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
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"Работа по продолжению этого диалога ведется, она продолжается. Безусловно, проведение каких-то новых саммитов без участия президента представить себе трудно, иначе это не было бы саммитом. Мы по-прежнему намерены уделять большое внимание нашим африканским партнерам и всем направлениям возможного сотрудничества с ними", - заявил Песков, говоря о том, планирует ли Путин принять участие в саммите в 2022 году.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия высоко ценит результаты первого саммита, который состоялся в Сочи. "Это был очень важный саммит с точки зрения придания мощнейшего импульса для развития отношений между Россией и Африканским континентом, странами Африканского континента", - уточнил он.
Песков отметил, что место проведения второго такого саммита пока не определено.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДмитрий ПесковВладимир ПутинАфрикаВ мире
 
 
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