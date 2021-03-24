Песков рассказал о планах проведения второго саммита Россия — Африка
14:24 24.03.2021 (обновлено: 14:26 24.03.2021)
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах проведения второго саммита Россия-Африка, заявил, что трудно себе представить проведение новых таких встреч без участия президента России.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что второй саммит Россия-Африка намечен на 2022 год. Об этом он сообщил в приветствии участникам международной межпартийной конференции "Россия – Африка: возрождая традиции". Первый такой саммит состоялся в Сочи в октябре 2019 года по инициативе России под председательством Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси. В Сочи тогда собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
"Работа по продолжению этого диалога ведется, она продолжается. Безусловно, проведение каких-то новых саммитов без участия президента представить себе трудно, иначе это не было бы саммитом. Мы по-прежнему намерены уделять большое внимание нашим африканским партнерам и всем направлениям возможного сотрудничества с ними", - заявил Песков, говоря о том, планирует ли Путин принять участие в саммите в 2022 году.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия высоко ценит результаты первого саммита, который состоялся в Сочи. "Это был очень важный саммит с точки зрения придания мощнейшего импульса для развития отношений между Россией и Африканским континентом, странами Африканского континента", - уточнил он.
Песков отметил, что место проведения второго такого саммита пока не определено.