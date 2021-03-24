https://ria.ru/20210324/sammit-1602639898.html

Песков рассказал о планах проведения второго саммита Россия — Африка

Песков рассказал о планах проведения второго саммита Россия — Африка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах проведения второго саммита Россия-Африка, заявил, что трудно себе представить проведение новых... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:24

2021-03-24T14:24

2021-03-24T14:26

саммит и экономический форум россия – африка

дмитрий песков

владимир путин

африка

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах проведения второго саммита Россия-Африка, заявил, что трудно себе представить проведение новых таких встреч без участия президента России.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что второй саммит Россия-Африка намечен на 2022 год. Об этом он сообщил в приветствии участникам международной межпартийной конференции "Россия – Африка: возрождая традиции". Первый такой саммит состоялся в Сочи в октябре 2019 года по инициативе России под председательством Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси. В Сочи тогда собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров."Работа по продолжению этого диалога ведется, она продолжается. Безусловно, проведение каких-то новых саммитов без участия президента представить себе трудно, иначе это не было бы саммитом. Мы по-прежнему намерены уделять большое внимание нашим африканским партнерам и всем направлениям возможного сотрудничества с ними", - заявил Песков, говоря о том, планирует ли Путин принять участие в саммите в 2022 году.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия высоко ценит результаты первого саммита, который состоялся в Сочи. "Это был очень важный саммит с точки зрения придания мощнейшего импульса для развития отношений между Россией и Африканским континентом, странами Африканского континента", - уточнил он.Песков отметил, что место проведения второго такого саммита пока не определено.

https://ria.ru/20210319/telemost-1602048746.html

https://ria.ru/20210307/afrika-1600287800.html

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дмитрий песков, владимир путин, африка, в мире