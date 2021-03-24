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Любимов: качество управления влияет на жизнь людей в Рязанской области
Любимов: качество управления влияет на жизнь людей в Рязанской области
Качество жизни людей в Рязанской области напрямую связано с качеством управления, заявил в среду губернатор Николай Любимов, отчитываясь об итогах работы... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:30
2021-03-24T14:30
2021-03-24T15:52
рязанская область
николай любимов
рязанская областная дума
владимир путин
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Качество жизни людей в Рязанской области напрямую связано с качеством управления, заявил в среду губернатор Николай Любимов, отчитываясь об итогах работы правительства региона в 2020 году на заседании Рязанской областной думы.Губернатор отметил, что приоритет работы власти остается прежним: в максимально короткие сроки решать проблемы, которые волнуют рязанцев, быть постоянно на связи с людьми, реагировать на их просьбы и обращения. По словам Любимова, власть должна быть предсказуемой, а ее работа должна быть направлена на то, чтобы каждый житель области чувствовал перемены к лучшему."Меня направил в Рязанскую область президент России. Все, что происходит в регионе, это зона моей ответственности перед главой государства и перед избирателями, которые меня поддержали. Мы выполняли и будем выполнять все задачи, которые поставил президент России в своем послании федеральному собранию, а позже в указе, где зафиксированы национальные приоритеты развития страны. В соответствии с целями, обозначенными Владимиром Путиным, разработана, принята и последовательно реализуется стратегия развития региона", – сказал губернатор.По его словам, вся социальная повестка может быть выполнена только при кардинальном улучшении системы управления."Сегодня это стало жизненной необходимостью: посмотрите на состояние дорог, неэффективную работу в сфере ЖКХ, нечищенные улицы, мусор во дворах, до сих пор не отрегулированную работу общественного транспорта. Примеры можно продолжать. Жители региона совершенно справедливо предъявляют нам претензии. Качество управления и качество жизни людей становится связанным напрямую. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за свое действие либо бездействие придется отвечать", – заявил Николай Любимов.Губернатор подчеркнул, что сегодня его не устраивает качество управления по многим позициям и, соответственно, не стоит удивляться последующим кадровым решениям.После отчета главы региона в течение месяца доложат о своей деятельности заместители председателя правительства области по профильным блокам. Каждый должен будет не только обозначить первоочередные проблемы, но и предложения по их решению."Я чувствую личную ответственность за все, что происходит в регионе, и за хорошее, и за плохое. Пришло время новых решений", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20210315/detsad-1601369515.html
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николай любимов, рязанская областная дума, владимир путин, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости.
Качество жизни людей в Рязанской области
напрямую связано с качеством управления, заявил в среду губернатор Николай Любимов
, отчитываясь об итогах работы правительства региона в 2020 году на заседании Рязанской областной думы
.
Губернатор отметил, что приоритет работы власти остается прежним: в максимально короткие сроки решать проблемы, которые волнуют рязанцев, быть постоянно на связи с людьми, реагировать на их просьбы и обращения. По словам Любимова, власть должна быть предсказуемой, а ее работа должна быть направлена на то, чтобы каждый житель области чувствовал перемены к лучшему.
"Меня направил в Рязанскую область президент России. Все, что происходит в регионе, это зона моей ответственности перед главой государства и перед избирателями, которые меня поддержали. Мы выполняли и будем выполнять все задачи, которые поставил президент России в своем послании федеральному собранию, а позже в указе, где зафиксированы национальные приоритеты развития страны. В соответствии с целями, обозначенными Владимиром Путиным
, разработана, принята и последовательно реализуется стратегия развития региона", – сказал губернатор.
По его словам, вся социальная повестка может быть выполнена только при кардинальном улучшении системы управления.
"Сегодня это стало жизненной необходимостью: посмотрите на состояние дорог, неэффективную работу в сфере ЖКХ, нечищенные улицы, мусор во дворах, до сих пор не отрегулированную работу общественного транспорта. Примеры можно продолжать. Жители региона совершенно справедливо предъявляют нам претензии. Качество управления и качество жизни людей становится связанным напрямую. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за свое действие либо бездействие придется отвечать", – заявил Николай Любимов.
Губернатор подчеркнул, что сегодня его не устраивает качество управления по многим позициям и, соответственно, не стоит удивляться последующим кадровым решениям.
После отчета главы региона в течение месяца доложат о своей деятельности заместители председателя правительства области по профильным блокам. Каждый должен будет не только обозначить первоочередные проблемы, но и предложения по их решению.
"Я чувствую личную ответственность за все, что происходит в регионе, и за хорошее, и за плохое. Пришло время новых решений", – сказал Любимов.