https://ria.ru/20210324/ryazan-1602642229.html

Любимов: качество управления влияет на жизнь людей в Рязанской области

Любимов: качество управления влияет на жизнь людей в Рязанской области

Качество жизни людей в Рязанской области напрямую связано с качеством управления, заявил в среду губернатор Николай Любимов, отчитываясь об итогах работы... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:30

2021-03-24T14:30

2021-03-24T15:52

рязанская область

николай любимов

рязанская областная дума

владимир путин

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577003821_0:98:1200:774_1920x0_80_0_0_bf2e0e123fed1b3ee42b65465ff7f7cc.jpg

РЯЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Качество жизни людей в Рязанской области напрямую связано с качеством управления, заявил в среду губернатор Николай Любимов, отчитываясь об итогах работы правительства региона в 2020 году на заседании Рязанской областной думы.Губернатор отметил, что приоритет работы власти остается прежним: в максимально короткие сроки решать проблемы, которые волнуют рязанцев, быть постоянно на связи с людьми, реагировать на их просьбы и обращения. По словам Любимова, власть должна быть предсказуемой, а ее работа должна быть направлена на то, чтобы каждый житель области чувствовал перемены к лучшему."Меня направил в Рязанскую область президент России. Все, что происходит в регионе, это зона моей ответственности перед главой государства и перед избирателями, которые меня поддержали. Мы выполняли и будем выполнять все задачи, которые поставил президент России в своем послании федеральному собранию, а позже в указе, где зафиксированы национальные приоритеты развития страны. В соответствии с целями, обозначенными Владимиром Путиным, разработана, принята и последовательно реализуется стратегия развития региона", – сказал губернатор.По его словам, вся социальная повестка может быть выполнена только при кардинальном улучшении системы управления."Сегодня это стало жизненной необходимостью: посмотрите на состояние дорог, неэффективную работу в сфере ЖКХ, нечищенные улицы, мусор во дворах, до сих пор не отрегулированную работу общественного транспорта. Примеры можно продолжать. Жители региона совершенно справедливо предъявляют нам претензии. Качество управления и качество жизни людей становится связанным напрямую. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за свое действие либо бездействие придется отвечать", – заявил Николай Любимов.Губернатор подчеркнул, что сегодня его не устраивает качество управления по многим позициям и, соответственно, не стоит удивляться последующим кадровым решениям.После отчета главы региона в течение месяца доложат о своей деятельности заместители председателя правительства области по профильным блокам. Каждый должен будет не только обозначить первоочередные проблемы, но и предложения по их решению."Я чувствую личную ответственность за все, что происходит в регионе, и за хорошее, и за плохое. Пришло время новых решений", – сказал Любимов.

https://ria.ru/20210315/detsad-1601369515.html

https://ria.ru/20210304/proekt-1599967167.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязанская областная дума, владимир путин, рязанская область, общество