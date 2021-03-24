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Евро впервые с конца февраля поднялся выше 91 рубля
Евро впервые с конца февраля поднялся выше 91 рубля
Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешел к снижению и заметно теряет к основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:00
2021-03-24T09:45
курс рубля
цены на нефть
московская биржа
brent
рубль
экономика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешел к снижению и заметно теряет к основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар приближается к отметке 77 рублей.Курс евро расчетами "завтра" на 07:49 мск рос на 61 копейку — до 91,07 рубля, доллара — на 51 копейку, до 76,9 рубля, следует из данных Московской биржи.На старте торгов доллар снижался к рублю на восемь копеек, а евро — на четыре.При этом майский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,15% — до 60,88 доллара за баррель. Во вторник котировки обвалились более чем на шесть процентов.На рынок влияет негативный внешний фон. В частности, нефть стагнирует на опасениях за спрос из-за рисков третьей волны пандемии.
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курс рубля, цены на нефть, московская биржа, brent, рубль, экономика

Евро впервые с конца февраля поднялся выше 91 рубля

08:00 24.03.2021 (обновлено: 09:45 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешел к снижению и заметно теряет к основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар приближается к отметке 77 рублей.
Курс евро расчетами "завтра" на 07:49 мск рос на 61 копейку — до 91,07 рубля, доллара — на 51 копейку, до 76,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
На старте торгов доллар снижался к рублю на восемь копеек, а евро — на четыре.
При этом майский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,15% — до 60,88 доллара за баррель. Во вторник котировки обвалились более чем на шесть процентов.
На рынок влияет негативный внешний фон. В частности, нефть стагнирует на опасениях за спрос из-за рисков третьей волны пандемии.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 13:24Сказано в эфире
Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время
 
курс рубляЦены на нефтьМосковская биржаBrentРубльЭкономика
 
 
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