https://ria.ru/20210324/rubl-1602575325.html

Евро впервые с конца февраля поднялся выше 91 рубля

Евро впервые с конца февраля поднялся выше 91 рубля

Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешел к снижению и заметно теряет к основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:00

2021-03-24T09:45

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цены на нефть

московская биржа

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рубль

экономика

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешел к снижению и заметно теряет к основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар приближается к отметке 77 рублей.Курс евро расчетами "завтра" на 07:49 мск рос на 61 копейку — до 91,07 рубля, доллара — на 51 копейку, до 76,9 рубля, следует из данных Московской биржи.На старте торгов доллар снижался к рублю на восемь копеек, а евро — на четыре.При этом майский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту и поднимается на 0,15% — до 60,88 доллара за баррель. Во вторник котировки обвалились более чем на шесть процентов.На рынок влияет негативный внешний фон. В частности, нефть стагнирует на опасениях за спрос из-за рисков третьей волны пандемии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/rubl-1601241958.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, цены на нефть, московская биржа, brent, рубль, экономика