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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210324/rpts-1602714108.html
В РПЦ прокомментировали принятие закона "Об аттестации духовенства"
В РПЦ прокомментировали принятие закона "Об аттестации духовенства"
Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят в ГД в третьем чтении, "предотвращает попытки раскола традиционных конфессий", заявили РИА... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:20
2021-03-24T20:20
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
госдума рф
московская патриархия
союз православных женщин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят в ГД в третьем чтении, "предотвращает попытки раскола традиционных конфессий", заявили РИА Новости в правовом управлении Московской патриархии.Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла изменения в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений.В РПЦ напомнили, что принятый Госдумой законопроект предусматривает возможность закрепления в уставах централизованных религиозных организаций запрета на выход или исключение местных религиозных организаций, входящих в структуру централизованных религиозных организаций."По существу, это положение предотвращает любые попытки раскола традиционных конфессий", - сказали в правовом управлении.Также, согласно документу, право на включение сведений о вероисповедании в свои наименования получат только те юридические лица, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, отметили в управлении."Исключение из этого правила предусмотрено только для общественных организаций или движений, которые получат возможность указывать сведения о вероисповедании в своих наименованиях при наличии письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности. Это позволит таким общественным организациям и движениям, как "Союз православных женщин", "Союз православных граждан" и др. сохранить свое наименование при соблюдении указанных условий", - заключили в Русской церкви.Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
https://ria.ru/20210323/gavrilov-1602487921.html
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россия, русская православная церковь, госдума рф, московская патриархия, союз православных женщин

В РПЦ прокомментировали принятие закона "Об аттестации духовенства"

20:20 24.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСретенский ставропигиальный мужской монастырь
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят в ГД в третьем чтении, "предотвращает попытки раскола традиционных конфессий", заявили РИА Новости в правовом управлении Московской патриархии.
Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла изменения в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений.
В РПЦ напомнили, что принятый Госдумой законопроект предусматривает возможность закрепления в уставах централизованных религиозных организаций запрета на выход или исключение местных религиозных организаций, входящих в структуру централизованных религиозных организаций.
"По существу, это положение предотвращает любые попытки раскола традиционных конфессий", - сказали в правовом управлении.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 14:59Религия и мировоззрение
Гаврилов: законопроект "Об аттестации духовенства" защитит суверенитет РФ
Также, согласно документу, право на включение сведений о вероисповедании в свои наименования получат только те юридические лица, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, отметили в управлении.
"Исключение из этого правила предусмотрено только для общественных организаций или движений, которые получат возможность указывать сведения о вероисповедании в своих наименованиях при наличии письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности. Это позволит таким общественным организациям и движениям, как "Союз православных женщин", "Союз православных граждан" и др. сохранить свое наименование при соблюдении указанных условий", - заключили в Русской церкви.
Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 21:18Религия и мировоззрение
В Госдуме рассказали о целях закона "Об аттестации духовенства"
 
Религия и мировоззрениеРоссияРусская православная церковьГосдума РФМосковская ПатриархияСоюз православных женщин
 
 
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