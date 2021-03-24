В РПЦ прокомментировали принятие закона "Об аттестации духовенства"
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Законопроект "Об аттестации духовенства", который в среду был принят в ГД в третьем чтении, "предотвращает попытки раскола традиционных конфессий", заявили РИА Новости в правовом управлении Московской патриархии.
Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла изменения в федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений.
В РПЦ напомнили, что принятый Госдумой законопроект предусматривает возможность закрепления в уставах централизованных религиозных организаций запрета на выход или исключение местных религиозных организаций, входящих в структуру централизованных религиозных организаций.
"По существу, это положение предотвращает любые попытки раскола традиционных конфессий", - сказали в правовом управлении.
Также, согласно документу, право на включение сведений о вероисповедании в свои наименования получат только те юридические лица, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, отметили в управлении.
"Исключение из этого правила предусмотрено только для общественных организаций или движений, которые получат возможность указывать сведения о вероисповедании в своих наименованиях при наличии письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности. Это позволит таким общественным организациям и движениям, как "Союз православных женщин", "Союз православных граждан" и др. сохранить свое наименование при соблюдении указанных условий", - заключили в Русской церкви.
Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
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