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Розыгрыш блогеров с угоном такси закончился уголовным делом
Розыгрыш блогеров с угоном такси закончился уголовным делом
Трое блогеров, решивших в шутку угнать у таксиста его автомобиль премиум-класса, задержаны в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:25
2021-03-24T10:33
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Трое блогеров, решивших в шутку угнать у таксиста его автомобиль премиум-класса, задержаны в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам Волк, по подозрению в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем задержаны трое граждан одной из стран ближнего зарубежья. Установлено, что молодые люди, находясь на Пресненской набережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыл BMW стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей."Двое злоумышленников сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним", - сказала Волк.В тот же день они были задержаны на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что задержанные ведут блог в социальных сетях и регулярно снимают видеоролики с различными розыгрышами. Один из соучастников, находившийся в салоне автомобиля, производил видеосъемку реакции потерпевшего на угон."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем - ред.). В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом", - добавила Волк.
https://ria.ru/20201218/peterburg-1589886723.html
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ирина волк, москва, происшествия

Розыгрыш блогеров с угоном такси закончился уголовным делом

10:25 24.03.2021 (обновлено: 10:33 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Трое блогеров, решивших в шутку угнать у таксиста его автомобиль премиум-класса, задержаны в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, по подозрению в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем задержаны трое граждан одной из стран ближнего зарубежья. Установлено, что молодые люди, находясь на Пресненской набережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыл BMW стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей.
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"Двое злоумышленников сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним", - сказала Волк.
В тот же день они были задержаны на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что задержанные ведут блог в социальных сетях и регулярно снимают видеоролики с различными розыгрышами. Один из соучастников, находившийся в салоне автомобиля, производил видеосъемку реакции потерпевшего на угон.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем - ред.). В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом", - добавила Волк.
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