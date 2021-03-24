https://ria.ru/20210324/reka-1602652789.html
В Петербурге спасли пассажиров аэросаней, застрявших на реке
В Петербурге спасли пассажиров аэросаней, застрявших на реке
В Санкт-Петербурге спасатели доставили на берег шесть пассажиров аэросаней, которые потеряли ход на Неве у Троицкого моста, сообщил региональный главк МЧС... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:26
2021-03-24T15:26
2021-03-24T15:49
хорошие новости
нева (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592127596_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_d1ed9d44ea77cd98a011770768c9e4bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасатели доставили на берег шесть пассажиров аэросаней, которые потеряли ход на Неве у Троицкого моста, сообщил региональный главк МЧС России.Четырех взрослых и двух детей пересадили на катер на воздушной подушке, поскольку передвигаться по льду пешком было опасно.Спасенным детям — около четырех лет. Медицинская помощь никому не потребовалась, уточнил РИА Новости анонимный представитель экстренных служб.Аэросани относятся к самоходным транспортным средствам с воздушным винтом в качестве двигателя, опираются на лыжи и предназначены для перемещения по снегу и льду.
https://ria.ru/20210322/rebenok-1602244291.html
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592127596_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_6ea89562411a1e403e36397258575d8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нева (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург