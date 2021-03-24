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https://ria.ru/20210324/reka-1602652789.html
В Петербурге спасли пассажиров аэросаней, застрявших на реке
В Петербурге спасли пассажиров аэросаней, застрявших на реке
В Санкт-Петербурге спасатели доставили на берег шесть пассажиров аэросаней, которые потеряли ход на Неве у Троицкого моста, сообщил региональный главк МЧС... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:26
2021-03-24T15:49
хорошие новости
нева (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасатели доставили на берег шесть пассажиров аэросаней, которые потеряли ход на Неве у Троицкого моста, сообщил региональный главк МЧС России.Четырех взрослых и двух детей пересадили на катер на воздушной подушке, поскольку передвигаться по льду пешком было опасно.Спасенным детям — около четырех лет. Медицинская помощь никому не потребовалась, уточнил РИА Новости анонимный представитель экстренных служб.Аэросани относятся к самоходным транспортным средствам с воздушным винтом в качестве двигателя, опираются на лыжи и предназначены для перемещения по снегу и льду.
https://ria.ru/20210322/rebenok-1602244291.html
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нева (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург

В Петербурге спасли пассажиров аэросаней, застрявших на реке

15:26 24.03.2021 (обновлено: 15:49 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасатели доставили на берег шесть пассажиров аэросаней, которые потеряли ход на Неве у Троицкого моста, сообщил региональный главк МЧС России.
Четырех взрослых и двух детей пересадили на катер на воздушной подушке, поскольку передвигаться по льду пешком было опасно.
Спасенным детям — около четырех лет. Медицинская помощь никому не потребовалась, уточнил РИА Новости анонимный представитель экстренных служб.
Аэросани относятся к самоходным транспортным средствам с воздушным винтом в качестве двигателя, опираются на лыжи и предназначены для перемещения по снегу и льду.
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 02:08
СМИ: в Москве благодаря коту спасли годовалого ребенка
 
Хорошие новостиНева (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-Петербург
 
 
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