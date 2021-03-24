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В Минобороны объяснили, почему Шойгу отменил приказ Сердюкова
В Минобороны объяснили, почему Шойгу отменил приказ Сердюкова
Новый приказ Минобороны значительно расширяет перечень военных документов для рассекречивания, именно с этим связана отмена предыдущих приказов ведомства,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:27
2021-03-24T20:50
великая отечественная война (1941-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новый приказ Минобороны значительно расширяет перечень военных документов для рассекречивания, именно с этим связана отмена предыдущих приказов ведомства, пояснили в министерстве.Ранее некоторые СМИ сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу якобы отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании материалов Великой Отечественной войны.Как указали в Минобороны, предыдущие документы затрагивали период 1941-1945 годов. Новый приказ Шойгу от 12 ноября 2020 года распространяется уже на Вторую мировую войну — 1939-1945 года. Как отметили в ведомстве, он существенно расширяет "временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов".В министерстве добавили, что сейчас работа по рассекречиванию документов 1941-1945 годов ведется в соответствии с новым приказом "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны".Таким образом, из-за регистрации нового документа в Минюсте предыдущие приказы были отменены как утратившие актуальность.
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великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В Минобороны объяснили, почему Шойгу отменил приказ Сердюкова

18:27 24.03.2021 (обновлено: 20:50 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новый приказ Минобороны значительно расширяет перечень военных документов для рассекречивания, именно с этим связана отмена предыдущих приказов ведомства, пояснили в министерстве.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу якобы отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании материалов Великой Отечественной войны.
Как указали в Минобороны, предыдущие документы затрагивали период 1941-1945 годов. Новый приказ Шойгу от 12 ноября 2020 года распространяется уже на Вторую мировую войну — 1939-1945 года. Как отметили в ведомстве, он существенно расширяет "временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов".
В министерстве добавили, что сейчас работа по рассекречиванию документов 1941-1945 годов ведется в соответствии с новым приказом "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны".
Таким образом, из-за регистрации нового документа в Минюсте предыдущие приказы были отменены как утратившие актуальность.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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