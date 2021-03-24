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США заявили о возможных ракетных пусках КНДР
США заявили о возможных ракетных пусках КНДР
США в курсе возможных ракетных пусков КНДР малого радиуса действия и считают это обычным делом, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:53
2021-03-24T00:53
кндр (северная корея)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США в курсе возможных ракетных пусков КНДР малого радиуса действия и считают это обычным делом, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.По его словам, речь идет о "нормальной деятельности со стороны Севера", "на низком уровне"."Речь идет о системе малого радиуса действия", - сказал он. При этом представитель администрации, сославшись на секретность сведений, отказался сообщить, о каких именно запусках и какого количества ракет идет речь.Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности.
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кндр (северная корея), сша, в мире

США заявили о возможных ракетных пусках КНДР

00:53 24.03.2021
 
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США в курсе возможных ракетных пусков КНДР малого радиуса действия и считают это обычным делом, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы знаем о военной деятельности КНДР на выходных, которые не были санкционированы резолюцией СБ ООН, ограничивающей баллистические ракеты", - сказал представитель администрации.
По его словам, речь идет о "нормальной деятельности со стороны Севера", "на низком уровне".
"Речь идет о системе малого радиуса действия", - сказал он. При этом представитель администрации, сославшись на секретность сведений, отказался сообщить, о каких именно запусках и какого количества ракет идет речь.
Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности.
КНДР - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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