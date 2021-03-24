https://ria.ru/20210324/rakety-1602567131.html

США заявили о возможных ракетных пусках КНДР

США заявили о возможных ракетных пусках КНДР

США в курсе возможных ракетных пусков КНДР малого радиуса действия и считают это обычным делом, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T00:53

2021-03-24T00:53

2021-03-24T00:53

кндр (северная корея)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США в курсе возможных ракетных пусков КНДР малого радиуса действия и считают это обычным делом, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.По его словам, речь идет о "нормальной деятельности со стороны Севера", "на низком уровне"."Речь идет о системе малого радиуса действия", - сказал он. При этом представитель администрации, сославшись на секретность сведений, отказался сообщить, о каких именно запусках и какого количества ракет идет речь.Газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что КНДР на прошлой неделе провела испытания ракет малой дальности.

https://ria.ru/20210318/kndr-1601744034.html

кндр (северная корея)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), сша, в мире