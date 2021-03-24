https://ria.ru/20210324/putin-1602667675.html

Песков рассказал об условиях возвращения Путина к обычному графику

Песков рассказал об условиях возвращения Путина к обычному графику

Вопрос о возвращении Владимира Путина к обычному графику работы, в том числе с участием СМИ, будет решаться после завершения вакцинации и в зависимости от... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:26

2021-03-24T16:26

2021-03-24T16:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вопрос о возвращении Владимира Путина к обычному графику работы, в том числе с участием СМИ, будет решаться после завершения вакцинации и в зависимости от эпидемиологической ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Во вторник вечером глава государства получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол сделают примерно через три недели.Как подчеркнул Песков, "до завершения процесса вакцинации" президент точно не вернется к обычному графику. Потом в Кремле будут "смотреть по обстоятельствам".В четверг Путин намерен впервые после вакцинации провести выездное мероприятие. Он посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.

https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602640747.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин